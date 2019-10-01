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تكريم عالمي للسباح التونسي نجيب بالهادي في كاليفورنيا يومي 5 اكتوبر الجاري

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:51 ص
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تكريم عالمي للسباح التونسي نجيب بالهادي في كاليفورنيا يومي 5 اكتوبر الجاري
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محمد وليد الجموسي
 
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 ستكرم المنظمة العالمية للسباحة في المياه العميقة (ووسا) السباح التونسي نجيب بلهادي خلال حفل جوائزها السنوي يومي 5 و6 اكتوبر الجاري بفضاءات ريدوندو بيتش بكاليفوريا ( الولايات المتحدة).
وياتي تكريم السباح التونسي نجيب بلهادي خلال الحفل السنوي للمنظمة العالمية للسباحة في المياه المفتوحة (ووسا) اعترافا له بالارقام التي حققها في مسيرته الرياضية في مجال سباقات التحدي في المياه المفتوحة واعتراف له بالرقم القياسي الذي سجله عام 2008 واهله ليكون ضمن ابطال " كتاب غينس" للأرقام القياسية عندما حقق أطول مداومة في سباحة البحار بدون توقف ( من 15 إلى 18 سبتمبر2018 ) واستغرقت 75 ساعة و30 دقيقة من جنوب صفاقس الى جزيرة جليش جنوب جربة ببحيرة بوغرارة على مسافة 120 كلم
وسيتم خلال الاحتفالية التي تواصل يومي 5 و6 أكتوبر الجاري تكريم الفائزين بجواز المنظمة لعام 2019 وعدد من الابطال الاولمبيين والشخصيات والرياضيين ومنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حققوا ارقاما مشرفة في اختصاصاتهم في السباحة في المياه المفتوحة.
وتعتبر المنظمة العالمية للسباحة في المياه المفتوحة ان المكرمين خير سفراء لرياضة السباحة في المياهه المفتوحة والأكثر إبداعًا وشغفًا بهذا الاختصاص " ، كما وصف ستيفن موناتونيس ، مؤسس ( ووسا) إن الفائزين بجائزة (ووسا) واصحاب الارقام القياسية والمسجلين بموسوعة غينيس للأرقام القياسية يتمتعون بطابع المغامرة المتجذر الذي يمكّنهم من تحقيق أكثر التحديات صعوبةً وأطول وأبرد وأكثرها خطورة في تاريخ البشرية.
ويصنف نجيب بلهادي بالنسبة لمؤسسي المنظمة العالمية (ووسا) كمثال متميز في الاختصاص لأنه حقق رقمه القياسي في السباحة عندما كان عمره 66 عامًا وبعد خضوعه لعملية جراحية في القلب. "
ويذكر ان ( ووسا ) هي الهيئة الدولية المشرفة على اختصاص مسابقات السباحة في المياه المفتوحة ، وتسعى الى مزيد النهوض بهذا الاختصاص وبحث المواضيع ذات العلاقة بالبحار والسعي الى الاهتمام بقضايا البيئة البحرية وتعول على منخرطيها في كل بقاع العالم لمزيد التحسيس بتلك القضايا"
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