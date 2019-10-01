ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر خام دبي يرتفع لأعلى مستوى منذ يوليو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
Advertisements
سعر خام دبي يرتفع لأعلى مستوى منذ يوليو
خام دبي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قالت ثلاثة مصادر بقطاع النفط إن متوسط السعر المعروض لخام دبي القياسي للشرق الأوسط على منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير ارتفع في سبتمبر إلى 61.115 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.

وفيما يلي المتوسطين الشهريين لخامي دبي وسلطنة عمان في سبتمبر على بلاتس بالدولار، ويستخدم منتجو الخام في الشرق الأوسط تلك الأسعار لتحديد أسعار البيع الرسمية لخاماتهم كل شهر بعلاوات أو بخصم.
 
وعدلت أرامكو السعودية المرجع التسعيرى لتحديد أسعار البيع الرسمية لخامها إلى آسيا من أكتوبر 2018، ليصبح سعر القياس هو متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة بلاتس والعقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.
 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - إسبانيا
-
x
18:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
-
x
18:55
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
21:00
-
أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
21:00
-
باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
21:00
-
دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
21:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
دوري أبطال آسيا
السد - قطر
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:10
-
التعاون
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة

DMCA.com Protection Status