"المالية" تنفى تأخر صرف مستحقات العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة





أكدت وزارة المالية، أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تُحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، موضحة أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.

ذكر بيان لوزارة المالية، ردًا على ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية حول تأخر صرف مستحقات العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة بمديريتي الشئون الصحية، والشباب والرياضة بمحافظة قنا، إنه تم تدبير 9 ملايين جنيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن لمحافظة قنا منها 3 ملايين جنيه لمديرية الشئون الصحية، مؤكدًا أن وزارة المالية لا تألو جهدًا في دعم محافظة قنا وغيرها؛ لسداد مستحقات هؤلاء العاملين على ضوء الموارد الذاتية للمحافظة، ووفقًا للتنفيذ الفعلي للموازنة، حفاظًا على استقرارهم الوظيفي والأسري.

أضاف البيان أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة قنا، وفقًا للبيانات الواردة من البنك المركزي، فى نهاية أغسطس الماضي، بلغت نحو 81.9 مليون جنيه، منها 15.9 مليون جنيه لمديرية الشئون الصحية، مشيرًا إلى أنه قد تم تدبير مبلغ 29.8 مليون جنيه لمحافظة قنا خلال العام المالي الماضي، منها 10 ملايين جنيه لمديرية الشئون الصحية.







