نجوم العالم فى الديجيهات يشعلون حفل "Vibesbeach" بالبحر الأحمر (صور)
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
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الفجر الفني
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شارك مجموعة كبيرة من أهم الديجيهات في مصر في حفل شاطئ "Vibesbeach" بالبحر الاحمر بقرية Selena bay على مدار أسبوع كامل.
وقدم الحفلات الديجيهات Dj Ahmet
Kilic " Dj Nada Dj Amr saw " Dj Naya.
وحققت الحفلات
نجاحا كبيرا وحضرها عدد كبير من الجمهور حيث تم تقديم العديد من التراكات العالمية
التي أشعلت حماس جمهور القرية من الضيوف المصريين والأجانب.
الحفلات كانت من
تنظيم الدي جي العالمي ياسر الحريرى ووكان في استقبال الضيوف رجل الأعمال حسن
شروان.
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