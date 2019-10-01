كاس العالم للكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره البولوني

فاز المنتخب البولوني للكرة الطائرة اليوم بفوكوياكا ( اليابان) على نظيره التونسي بنتيجة 3-صفر في اطار اليوم الاول من نهائيات كاس العالم للكرة الطائرة باليابان . وجاءت تفاصيل الاشواط كالاتي( 25-16 و25-23 و25-12).

وكان انطونيو جاكوب مدرب المنتخب التونسي صرح امس في ندوة صحفية تسبق المونديال الياباني " ان كاس العالم للكرة الطائرة تعتبر دورة هامة بالنسبة للمنتخب التونسي باعتبارها مسابقة دولية تجمع اقوى المنتخبات العالمية و سنبذل كل الجهد من اجل مزيد تطوير اداء الفريق" وذلك حسب ما نقله موقع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على الانترنات.



