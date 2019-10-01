إنجي وجدان: "شعري باظ من الرطوبة"



مشاركة إنجي في "طلعت روحي"

يشار أن إنجي وجدان تغيبت عن دراما رمضان 2019، واخر أعمالها الدرامية مشاركتها فى بمسلسل "طلعت روحى" ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي وجدان، وشاركها العمل كل من "نهال عنبر، نيقولا معوض، ومي الغيطي،إنعام سالوسة،هبة عبدالعزيز، تامر فرج،

دنيا ماهر، حمدي عباس، تأليف شريف بدر الدين، إخراج رامى رزق الله.



تكريم إنجى وجدان من مهرجان القنوات الفضائية

تم تكريم انجى مؤخرا من قبل مهرجان القنوات الفضائية عن دورها فى مسلسل" طلعت روحي "، وجهت اإنجي رسالة إلى صناع مسلسلها عقب تكريمها من مهرجان القنوات الفضائية، حيث نشرت إنجي، صورتها من التكريم عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت قائلة عليها : "أنا بشكر ربنا لإنه وصلني لكل ده، وبشكر كل الفانز بتوعي، لان من غير الفانز، الممثل مالوش أي لازمة، إنتوا أهم حاجة، وحابة أشكر كل فريق عمل مسلسل طلعت روحي، لإنهم بجد تعبوا جدًا جدًا، وشكر خاص بالاخص للمنتج مشيش والمخرج رامي رزق الله ومؤلفين العمل شريف بدر الدين ووائل حمدي، شكرا لمسلسل مليء بالطاقة".



وأضافت: "بشكر أهلي وصحابي علشان أنا من غيرهم عمري ما كنت هبقى في المكان ده، هما دايمًا اللي بيساندوني ويدعموني حتي في الأوقات لما بحس إني وقعت هما الايد اللي بتقومني وتقويني، وبشكر جوزي بشكل خاص لإنه فعلاً سندي وظهري وعقلي وحبيبي مستحمل كتير جدًا بس بياخد باله مني، ربنا يخليكوا ليا يا رب كلكم، الحمد لله النجاح ده من عند ربنا، ومهما حد حاول يكسرك ربنا اللي كاتبهولك هو اللي هيحصل"





نشرت الفنانة انجى وجدان فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت في الفيديو وهى واقفة فى غرفتها، و ترتدى شميز باللون الأبيض، وعلقت على الفيديو قائلة :"وده شعرى قبل ما يبوظ من الحر والرطوبة ياجماعه والله كان حلو انتي جميلة ذيماانتي ".تحل الفنانة إنجي وجدان ضيفة فى برنامج "أنا وبنتي"، الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما"، على قناة "ON E"، وذلك يوم الخميس القادم.يتناول اللقاء أحاديث طريفة عن أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضت لها، كما تتحدث عن تجربتها مع السمنة وموقفها من تنمر البعض عليها بسبب ذلك.