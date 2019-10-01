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نجوم الهلال ضد السد القطري

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
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نجوم الهلال ضد السد القطري
الهلال السعودي
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علي نبوي
 
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استقر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفرق الهلال السعودي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مضيفه السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا.


ويحل الهلال السعودي ضيفًا على السد القطري في المباراة التي ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا، حيث يسعى الفريق السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مبارة الإياب.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال ضد السد كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف


خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، هيون سو، محمد البريك


خط الوسط: محمد كنو، عبد الله عطيف، جيوفينكو، كاريلو، سالم الدوسري


خط الهجوم: جوميز


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