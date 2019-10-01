نجوم الهلال ضد السد القطري
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
استقر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفرق الهلال السعودي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مضيفه السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا.
ويحل الهلال السعودي ضيفًا على السد القطري في المباراة التي ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا، حيث يسعى الفريق السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مبارة الإياب.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال ضد السد كالتالي:
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، هيون سو، محمد البريك
خط الوسط: محمد كنو، عبد الله عطيف، جيوفينكو، كاريلو، سالم الدوسري
خط الهجوم: جوميز
Advertisements
- مفاجأت في تشكيل الهلال أمام الأهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال مباشرة الآن
- تشكيل الهلال الرسمي في مواجهة أبها بالدوري السعودي| مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر ON LINE
- رابط «يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال واتحاد جدة بث مباشر| kora live رابط ماتش الاتحاد والهلال بلص الاسطورة| بث حي
- التشكيلة الأساسية للهلال في مواجهة الاتحاد بدوري أبطال آسيا.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر live
- رابط bein sport HD «يلا شوت» رابط مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا
- «يلا شوت» رابط مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا
- ناو STREAM لايف «يلا شوت» رابط مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا
- ستار Al-Hilal: الاسطورة يوتيوب تويتر دورى بلس مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر يلا شوت live رابط ماتش الهلال
- تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد السد القطري
- موعد مباراة الهلال والسد اليوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة الهلال ضد السد بث مباشر beIN SPORTS
المزيد عن: دوري ابطال اسيا الهلال السعودي السد القطري اخبار الرياضةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر