سليم الرياحي يوجه رسالة خاصة لجماهير النادي الإفريقي

أعلن سليم الرياحي الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي عن توجيه رسالة إلى جماهير الفريق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء على الساعة 19:30، ستكون في شكل مقطع فيديو مباشر.

يأتي ذلك أياما قليلة قبل عيد ميلاد النادي الإفريقي واحتفاله بمائة سنة على انبعاثه (4 أكتوبر)، وعلى وقع الاتفاق الذي رعته الجامعة لسداد ديون الفريق تجاه عدة لاعبين ومدربين، من أجل تجنيبه عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم.