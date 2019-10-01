ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سليم الرياحي يوجه رسالة خاصة لجماهير النادي الإفريقي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:27 ص
Advertisements
سليم الرياحي يوجه رسالة خاصة لجماهير النادي الإفريقي
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
أعلن سليم الرياحي الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي عن توجيه رسالة إلى جماهير الفريق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء على الساعة 19:30، ستكون في شكل مقطع فيديو مباشر.
يأتي ذلك أياما قليلة قبل عيد ميلاد النادي الإفريقي واحتفاله بمائة سنة على انبعاثه (4 أكتوبر)، وعلى وقع الاتفاق الذي رعته الجامعة لسداد ديون الفريق تجاه عدة لاعبين ومدربين، من أجل تجنيبه عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - إسبانيا
-
x
18:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
-
x
18:55
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
21:00
-
أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
21:00
-
باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
21:00
-
دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
21:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
دوري أبطال آسيا
السد - قطر
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:10
-
التعاون
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة

DMCA.com Protection Status