إنجاز طبي جديد في مسشتفى فطومة بورقيبة بالمنستير

حققت الفرق الطبية في قسم الجراحة العامة و جراحة الأطفال في مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير الجمعة 27 سبتمبر 2019 نجاحا في عملية زرع بالغة التعقيد .

و قالت وزارة الصحة في بلاغ صادر عنها امس الاثنين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، "ان هذه العملية تعد الثالثة عشر من نوعها في نفس المستشفى، وتندرج ضمن برنامج وطني لزراعة الكبد عند الأطفال".