إنجاز طبي جديد في مسشتفى فطومة بورقيبة بالمنستير
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
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محمد وليد الجموسي
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حققت الفرق الطبية في قسم الجراحة العامة و جراحة الأطفال في مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير الجمعة 27 سبتمبر 2019 نجاحا في عملية زرع بالغة التعقيد .
و قالت وزارة الصحة في بلاغ صادر عنها امس الاثنين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، "ان هذه العملية تعد الثالثة عشر من نوعها في نفس المستشفى، وتندرج ضمن برنامج وطني لزراعة الكبد عند الأطفال".
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