فتنة كوم هتيم تشتعل من جديد.. إصابة موظف ونجله في اشتباكات ثأرية بأبوتشت



وبعدها بعامين، قامت مجموعة مجهولة، بإضرام النيران في 5 منازل، بعائلة الغنايم، وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من أطراف الخصومة، وتم الضغط للاتفاق والتصالح بتقديم "القودة" من العائلة الأخرى.



بعد 11 عام، وفي 2016، تجددت الاشتباكات المسلحة بين العائلتين، بعد أن نكأ الجرح القديم، خلاف بين سائقين من العائلتين في موقف السيارات، أدى إلى إصابة شاب من عائلة الطوايل وآخر من الغنايم، وحاول عمدة القرية التدخل للصلح إلا أن الأمر تطور وأصيب شخص آخر في تجدد الاشتباكات، ليلقى على عبدالحميد من عائلة الغنايم مصرعه بينما هو عائد من المسجد.



وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، من العثور على جثمان طفل مجهول الهوية، بمصرف زراعي في قرية كوم سخين التابعة لمركز قوص.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي إخطارًا، يفيد العثور على جثة طفل مجهول الهوية، داخل مصرف زراعي في قرية كوم سخين التابعة لمركز قوص.



أمرت الأجهزة بنقل الجثمان وايداعه في مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وانتداب الطب الشرعي للتعرف على أسباب الوفاة.



وفي سياق مواز لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم، اثر تعرضه لحادث انقب توك توك، بالطريق الصحراوي بالقرب من مركز نقادة جنوب محافظة قنا، ولقي مصرعه في الحال.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي إخطارًا، يفيد مصرع أيمن حسين أحمد، 22 عامًا، مقيم بنجع حمادي، في حادث انقلاب توك توك على طريق نقادة الصحراوي.



تم نقل الجثة لمشرحة قنا العام، كما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



أصيب موظف ونجله، صباح اليوم، إثر تجدد الاشتباكات الثأرية بين عائلتي الطويل والغنايم بقرية كوم هتيم، بمركز أبوتشت في محافظة قنا.تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت يفيد إصابة أحمد محمد تغيان، 41 عامًا، موظف، ونجله محمد طالب، في تجدد الاشتباكات الثأرية بين عائلتي الطويل والغنايم بقرية كوم هتيم، بمركز أبوتشت في محافظة قنا.جدير بالذكر أنه اشتعل فتيل الفتنة بين عائلتي الطوايل والغنايم، في عام 2003، على خلفية مشاجرة بسبب لعب الأطفال كرة القدم بملعب معهد أزهري، تبرعت به عائلة الطوايل وتم بناؤه بالجهود الذاتية، نتج عن المشاجرة مصرع زغلول أمين سليم، من عائلة الطوايل.