دراسة تحذر من خطورة تناول اللحوم الحمراء

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أذاعت فضائية "الآن" تقريرا مصورا يستعرض تفاصيل دراسة جديدة قامت بها جامعة هارفارد، والتي نشرت في مجلة "بي إم جي" البريطانية الطبية الأسبوعية، تحذر من خطورة تناول اللحوم الحمراء.



وأوضح التقرير، أن هناك دراسة حديثة لجامعة هارفارد تفيد بخطر تناول اللحوم الحمراء على الصحة، والتي تنصح خلالها بتجنب هذا النوع من اللحوم قدر الإمكان، من أجل عمر أطول حيث أفادت الدراسة بأن زيادة استهلاك هذه اللحوم بمعدل نصف حصة يوميًا يزيد خطر الموت في سنة مبكرة بنسبة تصل إلى 10%.



ونوه التقرير، بأن الدراسة التي قامت بها جامعة هارفارد، والتي نشرت في مجلة "بي إم جي" البريطانية الطبية الأسبوعية حذرت من خطورة اللحوم المصنعة، فعلى الأقل اللحوم الحمراء في شكلها الطبيعي وفي صيغتها الطبيعية دون إضافات وملونات ومنكهات صناعية هي أقل ضرارًا من تلك اللحوم المصنعة.



ولفت التقرير، إلى أن الدراسة التي قامت بها جامعة هارفارد، والتي نشرت في مجلة "بي إم جي" البريطانية الطبية الأسبوعية، قد نصحت باستبدال اللحوم بمصادر بروتين أخرى، مثل الدواجن والأسماك والمكسرات والبقوليات والخضار، وإن كان بعض الناس لا يقتنعون بأن اللحوم الحمراء يجب استبدالها، ويتحدثون عن أن هذا الكلام مجرد شائعات، رغم أن تجنب تناول اللحوم الحمراء بمصادر بروتين أخرى قد يساعد الإنسان على العيش لفترة أطول، وتجنب خطر الوفاة المبكر وفقًا للدراسة.