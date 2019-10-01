"مياه الفيوم": توزيع 8 آلاف معجون أسنان و8 آلاف فرشاة على تلاميذ 7 مدارس

نفذت إدارة التوعية والإعلام بالادارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، حملات توعية مائية وصحية لتلاميذ المدارس الابتدائية، وذلك ضمن بروتوكول تعاون بين الشركة والتربية والتعليم بالفيوم، بعنوان "مدارسنا صحية بأيدينا ".

وقال اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن التوعية ونشر الثقافة المائية أولوية أولى من أولويات الشركة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف فيها وأن المياه قضية أمن قومي وبالتالي تقوم إدارة التوعية والإعلام بتنفيذ عدة حملات توعوية للتلاميذ داخل مدارس المحافظة وتحديدا المرحلة الابتدائية لأن التلميذ في هذا السن على أتم الاستعداد لتبني السلوكيات السليمة والتمسك بها وستظل عالقة في ذهنه لفترات طويلة حتى يتشبع بهذه السلوكيات الإيجابية بعيدا عن السلوكيات السيئة لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر.وأضاف درة، أن الإدارة تقوم بتفعيل دور الإذاعة المدرسية بطابور الصباح من إرسال عدة رسائل متعلقة بالتوعية المائية وضرورة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها من التلوث بجانب رسائل التغذية الصحية السليمة، وطرق اختيار الأكل الصحي وغسيل اليدين والأسنان، وعدم الإسراف في المياه بجانب عرض فقرات فنية، واستعراضية وأغاني من أجل تعريف التلاميذ بأهمية المياه.وقال رئيس شركة مياة الشرب بالفيوم، إنه تم عقد هذه اللقاءات بمدارس الحادقة وعبد العظيم جمعة، بالعزب وقلهانة الجديدة، ومجمع قلهانة، وعزبة قلمشاه وعبدالفتاح هندي، ومفتاح، وتم استهداف كل التلاميذ والمدرسين والإداريين، وتم توزيع ٨ آلاف معجون أسنان، و٨ آلاف فرشاة أسنان على جميع التلاميذ داخل السبع مدارس التي تم تنفيذ الأنشطة التوعوية بداخلها.