عاجل.. انقلاب أتوبيس مدرسة بدمياط

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تعرض أتوبيس لنقل الطلاب يخص لإحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة ميت أبو غالب التعليمية، لحادث مروري اليوم الثلاثاء، حيث حاول سائق الأتوبيس تفادي التصادم بإحدى السيارات، مما أدى لانقلابه على الجانب الأيمن أثناء ذهابه إلى المدرسة.



وتجمهر الأهالي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر سعد لتلقي العلاج، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.



ومن جانبه قال السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه لا يوجد أي إصابات خطيرة بين الطلاب وأن كلها إصابات طفيفة، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر سعد المركزي، موضحا إصابة طالبة واحدة بكسر بالذراع وأن معظم المصابين من الطلاب تم خروجهم من المستشفى.



وكانت قد تلقت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بدمياط اليوم إخطارا بانقلاب أتوبيس أطفال تابع لمدرسة دمياط الخاصة بادارة ميت ابو غالب التعليمية، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف والأمن لمعاينة الواقع ونقل المصابين ورفع آثار الحادث، فيما اصدر السيد احمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تعليماته لمدير إدارة ميت ابوغالب التعليمية ومدير إدارة كفر سعد التعليمية بالذهاب إلى موقع.



افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والسيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة الصناعات المعدنية الثانوية بنين (إحلال جزئي) بتكلفة ٧،٤٤٩ مليون جنية وبقوة ١٢ فصل تعليمي وورش عملية، بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والمهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية وحازم حواس رئيس مجلس مدينة دمياط وعبد العليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية ولفيف من القيادات التعليمية بالمحافظة.



وأثناء الافتتاح شهد المحافظ ووكيل التعليم مراسم تحويل المدرسة إلى مدرسة عسكرية بحضور عميد أركان حرب محمد عبد الملك مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى للمدارس و عقيد سعيد حلمي عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة ولفيف من القيادات العسكرية.



وتفقد المحافظ ووكيل التعليم، الفصل التعليمي العسكرى ومكتب القائد العسكري كما شهدا طابور العرض العسكري لطلاب المدرسة.



وأثناء العرض أعربت محافظ دمياط عن سعادتها بالمستوى التدريبي للطلاب مقدمة الشكر والتقدير للقائمين علية وللأستاذ السيد سويلم مدير مديرية التربية والتعليم على توفير الدعم وتهيئة الظروف والأجواء لتصل المدرسة إلى وضعها المشرف.