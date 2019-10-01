اليوم.. حفل كورال غنائي بجامعة عين شمس

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تنظم اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة لرعاية شباب جامعة عين شمس، حفل الكورال الغنائي لكورال الجامعة وذلك في تمام السادسة مساءً ضمن فعاليات مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد.



ويفتتح الدكتور عبدالفتاح سعود، مسرح رعاية شباب الجامعة بعد أن شهد العديد من أوجه التطوير والتجديد.

ويقام على خشبة المسرح العديد من العروض المسرحية، حيث يتم عرض مسرحية "ضليلة الحمار" يومى ٢ و٣ من أكتوبر وعرض مسرحية "الحذاء المثقوب تحت المطر" يومي ٧ و٨ أكتوبر، ومسرحية" تريفوجا" يومي ٩ و١٠ أكتوبر.



في سياق آخر انعقد، بالإمس، ‏مجلس جامعة عين شمس الأول للعام الجامعي، برئاسة محمود شوقي المتيني، رئيس الجامعة، ونواب الجامعة ‏نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و‏عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



‏استهل الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، ورئيس المجلس، الجلسة، بالترحيب بأعضاء المجلس، متمنيا لهم مزيد من النجاح والتقدم وعام جامعي حافل بالإنجازات.



‏وتناول رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، جميع النقاط المهمة الخاصة بدولاب العمل بالجامعة وطرح جميع الموضوعات ومناقشتها مع السادة عمداء الكليات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.



وكرّم مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، ونواب رئيس الجامعة أعضاء القافلة التنموية المتكاملة لمدينة "حلايب وشلاتين" التى نظمها ‏قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ‏برئاسة الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد ‏لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر.



