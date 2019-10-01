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تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد السد القطري

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:32 ص
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تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد السد القطري
جوميز
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محمد الصو
 
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يستضيف ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة؛ مواجهة من العيار الثقيل؛ حينما يحل الهلال السعودي ضيفا على السد القطري؛ في ذهاب دور النصف نهائي دوري أبطال آسيا.


ويسعى الزعيم السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني؛ لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار؛ تشفع له في مباراة العودة؛ والنجاح في التأهل للمباراة النهائية.


وبدأ الهلال البطولة في مجموعة تضم كلا من الدحيل القطري؛ والعين الإماراتي؛ والإستقلال الإيراني؛ ونجح في تصدر مجموعته؛ قبل أن يفوز على مواطنه اتحاد جدة السعودي؛ بمجموعي لقائي الذهاب والعودة بدور الثمانية للبطولة.


ومن المتوقع أن يبدأ لوشيسكو مباراة السد القطري بتشكيل مكون من


حراسة المرمى: عبد الله المعيوف


خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سون – محمد الدوسري


خط الوسط: عبدالله عطيف – محمد كنو – سيباستيان جيوفينكو


خط الهجوم: سالم الدوسري – أندريه كاريلو – بافيتيمبي جوميز

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