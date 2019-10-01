ما لا تعرفه عن المنظومة الجديدة لرصد المخلفات إليكترونيا



وأشار "علام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الثلاثاء، إلى أنه بدلا من أن يقوم المفتش بالمرور على كل شارع، وعندما يجد كوم من القمامة يكتب تقرير يدوي، أو يبلغ عنه تليفونيا حتى يتم إزالته، أصبح يمكن المفتش من خلال آلية بالسيارة يجدد مكان أكوام القمامة، ومن ثم فالمسئول عن إزالة القمامة والموجود على نفس النظام حدد هو الآخر مكان القمامة، وتوجه لإزالتها.



وأضاف أن الآلية الجديدة لرصد المخلفات اليكترونيا هو جزء من حلقة نظام كامل يبدأ من نقل المخلفات من نقطة الإنتاج وتوجيهها لمراكز إعادة تدوير المخلفات، منوها بأن هناك رقم خصصته وزارة البيئة ورئاسة الوزراء للإبلاغ عن تراكمات القمامة، مؤكدا أن هناك.



هذا وقد أطلقت وزارة البيئة منظومة جديدة لرصد المخلفات إليكترونيا، بحيث سيتم بدء التطبيق في 7 أحياء في القاهرة كمرحلة أولى، وسيتم استخدام أحدث التقنيات في المنظومة الجديدة، وتتابع وزارة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تطبيق المنظومة الجديدة في الأماكن التي تم تحديدها والإعلان عنها.

عقب الدكتور مجدي علام، خبير بيئي، على ما أعلنته وزارة البيئة من تطبيق المنظومة الجديدة لرصد المخلفات إليكترونيا، والبدء في 7 أحياء في القاهرة كمرحلة أولى، موضحا أن هذا النظام متبع في عدد من الدول مثل المملكة العربية السعودية.