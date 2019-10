هكذا احتفلت مارجو روبي بعيد ميلادها الـ 29

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي ظهرت بها مارجو، وهي ترتدي شعر مستعار باللون البرتقالي، تبرز من خلاله دورها بفيلمها المرتقب "بريدز أوف بري"، الذي تجسد به المجرمة المختلة "هارلي كوين".



وكتبت مارجو مع الصورة عبارة عبرت بها عن سعادتها بكل ما مرت به خلال سنوات عمرها الماضية، من أصدقاء وتجارب.



يأتي ذلك بعد أن أعلنت مارجو عن اختتامها لتصوير مشاهد فيلمها المنتظر Birds of Prey، الذي يعد ضمن سلسلة أفلام Suicide Squad، والذي تجسد به مارجو شخصية "هارلي كوين".



وسبق لمارجو تجسيد هذه الشخصية ضمن أحداث فيلم Suicide Squad، في جزئه الأول مع النجم ويل سميث.



وفي نفس السياق، أعلن المخرج جيمس جن عن قائمة النجوم المشاركين في الجزء الثاني من فيلم عصبة الانتحاريين او The Suicide Squad، الذي يعد واحدا من أفلام أبطال القصص المصورة التابعة لعالم القصص المصورة من DC.



وقالت صحيفة ديلي ميلأ، أن أبرز الأسماء الغائبة عن أبطال الجزء الجديد، النجم ويل سميث، بعد أن جسد شخصية "ديد شوت" في الجزء الأول الذي طرح في عام 2016.



في حين شهدت قائمة أبطال الجزء الثاني انضمام عدد من كبار النجوم، واستمرار البعض الأخر في تجسيد شخصياتهم من الجزء الأول.



وكانت قائمة أبطال الجزء الجديد من فيلم The Suicide Squad كما يلي، ديفيد داستمالكين، ونجم المصارعة جون سينا، وجاي كورتني وخواكين كوسيو.



ونيثان فيليون وجويل كينامان، ومايلنج إن جي، وفلولا بروج، وشون جن، وخوان دييجو بوتو، وستورك ريد وبيت دافيدسون، وتايكا واكيكي.



وأليس براجا وسستيف أج، وتيناش كاجيس، ودانيلا ميلكوير، وبيت كابالدي، وجويل رويز، وجينفر هولاند، والنجمة فايولا ديفيس، والنجم إدريس إلبا، والنجمة ماركو روبي والنجم مايكل روكر.



وكان أبرز المحتفظين بأدوارهم من الجزء الأول من فيلم The Suicide Squad، كل من النجمة مارجو روبي التي تجسد شخصية هارلي كوين، والنجمة فايولا ديفيس.



في حين أبرز المنضمين حديثا لنجوم الفيلم، كل من نجم المصارعة جون سينا والنجم إدريس إلبا والمخرج والممثل تايكا واكيكي.



وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن عدد من أبطال فيلم The Suicide Squad في جزءه الجديد، سبق لهم الظهور بأدوار رئيسية بأفلام مستوحاة من القصص المصورة بعالم MARVEL السينمائي، الذي يعد المنافس الأبرز لعالم قصص DC السينمائي.



وهم النجم إدريس إلبا الذي سبق له تجسيد شخصية هايمدال، في أفلام THOR بعالم أفلام MARVEL، والنجم تايكا واكيكي، الذي جسد شخصية "كروج" بأفلام THOR أيضا.

كما ذكرت الصحيفة أن مخرج الفيلم جيمس جن، سبق له إخراج أفلام The Guardians Of The Galaxy التي تعدد من أبرز أفلام عالم marvel السينمائي.



وحتى الآن، حظيت شركة DC المنتجة لأفلام القصص المصورة بنجاحات كبيرة منذ بداية عام 2019، كان أبرزها حصد فيلم JOKER للنجم خواكين فينيكس، الذي يجسد شخصية جوكر من قصص DC، لجائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي كأفضل فيلم، في دورة المهرجان رقم 76 لعام 2019 الجاري.



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن عملية تصوير فيلم The Suicide Squad، من المقرر أن تبدأ قريبا، على أن يتم طرحه رسميا بصالات العرض في يوم 6 أغسطس من عام 2021 القادم.



كما قالت الصحيفة أنه من المتوقع ظهور شخصية الرجل الوطواط ضمن أحداث الفيلم، بعد الإعلان عن اختيار النجم روبرت باتينسون لتجسيد الشخصية كخليفة للنجم بن أفليك التي جسدها من قبل في جزئين.



نشرت النجمة الشابة مارجو روبي صورة لها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام اعلنت من خلالها احتفالها بعيد ميلادها الـ 29.