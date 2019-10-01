انعقاد أول اجتماع لمجلس جامعة عين شمس برئاسة "المتيني"

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انعقد أمس الإثنين، ‏مجلس جامعة عين شمس الأول للعام الجامعي 2019-2020 برئاسة محمود شوقي المتيني، رئيس الجامعة ونواب الجامعة، د ‏نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د ‏عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليم وطلاب، وسمير عبد الناصر امين عام الجامعة، وحضور ‏اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومحمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الدكتور عبد القوي خليفة وزير مرافق مياة الشرب والصرف الصحي الاسبق وعمداء الكليات.



و‏استهل الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ورئيس المجلس الجلسة بترحب أعضاء المجلس متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتقدم وعامًا جامعي حافل بالإنجازات.



وتناول الدكتور رئيس جامعة ونواب الجامعة جميع النقاط الهامة الخاصة بدولاب العمل بالجامعة وطرح جميع الموضوعات ومناقشتها مع السادة عمداء الكليات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.



كما كرّم مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، ونواب الجامعة أعضاء القافلة التنموية المتكاملة لمدينة "حلايب وشلاتين" التى نظمها ‏قطاع خدمه المجتمع وتنمية البيئة ‏برئاسة الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة والاستاذ سهيل حمزه امين الجامعة المساعد ‏لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الاحمر.



جدير بالذكر ان الجامعة وقد أشارت في بيان لها إلى أن القافلة تضمنت تقديم خدمات علاجية فى العديد من التخصصات الطبية وتقديم خدمات في التخصصات التربوية فيما يتعلق بمحو الأمية.



وذكرت أن عدد المستفيدين من الخدمة الطبية التي قدمتها عيادات القافلة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد نحو ٢٦٧٠ مستفيد ما بين كشوفات وجراحات ومناظير جهاز هضمي وجراحات أسنان وأشعة مقطعية وموجات صوتية.



وأوضحت أنه جرى صرف الأدوية المجانية لـ٢٥٠٠ مستفيد، وتحويل ٨٥ حالة لتلقي العلاج مجانًا بمستشفيات الجامعة.



وأوضحت بأن أعمال القافلة التي استمرت طوال ثلاثة أيام ونظمها قطاع شئون البيئة شهدت ٤٥ اختبارا فوريا و٤٤ استكتاب من خلال فصول محو الأمية الخمس التي باشرت أعمالها بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، فضلًا عن تسليم ٣٢ شهادة للمتحررين من الأمية.



وفي الختام التكريم تم تقديم شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية من داخل قصر الزعفران.

