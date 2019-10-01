اسعار الدواجن اليوم 1-10-2019.. الأسعار تستقر مع بداية أكتوبر

اسعار الدواجن اليوم في مصر





حافظت أسعار الدواجن على استقرارها خلال بداية التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 1-10-2019، وكانت اسعار الدواجن شهدت حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليومين الماضيين وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الدواجن في الاسواق المحلية وجاءت الاسعار على الن خلالالحو التالى:





اسعار الدواجن في الاسواق اليوم

سجل سعر الدواجن البلدى نحو 29 جنيها للكيلو من المزرعة في حين يصل سعرها للمستهلك بين 34-35 جنيها بحسب المنطقة ومصاريف النقل، فيما ارتفع سعر كرتونة البيض ليصل إلى 34 جنيها من المزرعة بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 40-42 جنيها.





اسعار الدواجن المجمدة اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن بالمزرعة 21 جنيهًا لتباع بالأسواق بسعر 25 جنيهًا، فى حين استقر سعر كيلو الدواجن البلدي لتسجل 29 جنيها بالمزرعة وتباع فى الأسواق بسعر 34 جنيهًا، وارتفعت أسعار البيض بالأسواق لتسجل نحو 31.5 جنيهًا لتباع بالأسواق بنحو 36 و73 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد، ما بين 31 و33 جنيهًا، وتختلف الاسعار بإختلاف المحافظات حسب التكلفة من نقل والاعلاف، ليتراوح سعر الكيلو الأبيض بين 25 و26 جنيهًا، و27 للأوراك، 70 للبانيه، 30 للساسو، 35 للبلدي، 40 للرومي، 40 للبط.





سعر كرتونة البيض

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المحلات إلى نحو 24 جنيها وتباع في المزرعة بسعر 19 جنيها للكيلو، وبينما ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو جنيهين، لتصل إلى 31.5 جنيه بالمزرعة، وتباع بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيها بالأسواق.







