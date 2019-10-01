الإصابة تحرم نجم ريال مدريد من الظهور أمام كلوب بروج
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:35 ص
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الفجر الرياضي
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كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن سبب غياب نجم ريال مدريد عن مواجهة كلوب بروج اليوم في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
الإصابة تحرم نجم ريال مدريد من الظهور أمام كلوب بروج
وقال الإعلامي والصحفي ارانشا رودريجيز: "تم إستبعاد خاميس رورديجيز بسبب إصابته بضربة طفيفة في مباراة اتلتيكو مدريد من توماس بارتي".
وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:
وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوب
خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسميرو، فالفيردي، إيسكو
خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، هازارد، يوفيتش، فينسيوس
جونيور
ويفتقد فريق ريال مدريد جهود عدد من لاعبيه خلال مواجهة كلوب بروج البلجيكي غدًا هم:
خاميس، أودريوزولا، رودريجو جوس، ماريانو، إبراهيم دياز، جاريث بيل بقرار فني وميندي وأسينسيو بسبب الإصابة.
وخسر ريال مدريد مباراته الأولي في دور المجموعات أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، ويسعي لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة القارية، للحفاظ على آماله في صدارة ترتيب المجموعة والتأهل لدور الـ16.
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