أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء 1-10-2019 بالبحر الأحمر

Advertisements

شهدت أسعار الفاكهة والخضراوات، في أسواق محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا في الأسعار، وفي إطار تطوير الخدمة الإخبارية لبوابة الفجر الإلكترونية تقدم لكم أسعار الفاكهة والخضروات اليوم طبقًا لأسعارها في أسواق البحر الأحمر.



أولا أسعار الخضراوات:



شهدت أسعار الخضروات ارتغاعا ملحوظ في الأسعار، وسجل سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 10 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي من 15 جنيهات إلى 17 جنيها، والبسلة الخضراء من 10 إلى 13 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 8 إلى 10 جنيهات، والبصل 5 الي 7 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 15 جنيهات، والبامية 17 جنيها.



وسجل سعر كيلو الكوسة صوب 14 جنيهات، والخيار من 8 إلى 10 جنيهات، والثوم 15 جنيهات، وفلفل السويسي 10 جنيهات، الباذنجان 8 جنيهات، الملوخية 8 جنيهات، والفلفل الألوان 15 جنيهات، والفلفل البلدي 8 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 10 جنيهات.



ثانيًا أسعار الفواكة:



فيما شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس حالة من الاستقرار، وسجل سعر الجوافة من 10 إلى 15 جنيهات للكيلو، والعنب من 8 إلى 15 جنيهات، والرمان من 5 إلى 10 جنيهات، والموز 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 30 جنيهًا.

