ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء 1-10-2019 بالبحر الأحمر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:42 ص
Advertisements
أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء 1-10-2019 بالبحر الأحمر
أرشيفية
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
شهدت أسعار الفاكهة والخضراوات، في أسواق محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا في الأسعار، وفي إطار تطوير الخدمة الإخبارية لبوابة الفجر الإلكترونية تقدم لكم أسعار الفاكهة والخضروات اليوم طبقًا لأسعارها في أسواق البحر الأحمر.

أولا أسعار الخضراوات:

شهدت أسعار الخضروات ارتغاعا ملحوظ في الأسعار، وسجل سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 10 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي من 15 جنيهات إلى 17 جنيها، والبسلة الخضراء من 10 إلى 13 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 8 إلى 10 جنيهات، والبصل 5 الي 7 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 15 جنيهات، والبامية 17 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكوسة صوب 14 جنيهات، والخيار من 8 إلى 10 جنيهات، والثوم 15 جنيهات، وفلفل السويسي 10 جنيهات، الباذنجان 8 جنيهات، الملوخية 8 جنيهات، والفلفل الألوان 15 جنيهات، والفلفل البلدي 8 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 10 جنيهات.

ثانيًا أسعار الفواكة:

فيما شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس حالة من الاستقرار، وسجل سعر الجوافة من 10 إلى 15 جنيهات للكيلو، والعنب من 8 إلى 15 جنيهات، والرمان من 5 إلى 10 جنيهات، والموز 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 30 جنيهًا.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: فاكهة خضروات البحر الأحمر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - إسبانيا
-
x
18:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
-
x
18:55
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
21:00
-
أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
21:00
-
باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
21:00
-
دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
21:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
دوري أبطال آسيا
السد - قطر
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:10
-
التعاون
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة

DMCA.com Protection Status