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رئيس جامعة القاهرة يعلن تطوير وحدة مناهضة التحرش ضد المرأة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:42 ص
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رئيس جامعة القاهرة يعلن تطوير وحدة مناهضة التحرش ضد المرأة
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أية حمروشي
 
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تطوير وحدة مناهضة التحرش ضد المرأة بالجامعة لتصبح "وحدة مناهضة العنف ضد المرأة"، موضحًا أن التحرش يُعد أحد أشكال العنف ضد المرأة فجاء الاسم الجديد للوحدة أكثر شمولًا وملاءمة للمهام المختلفة التي تقدمها الوحدة لطلاب الجامعة لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة إلى جانب تمكين المرأة وفق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

كما أعلن رئيس الجامعة عن تعيين الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام رئيسًا للوحدة، والدكتورة أميرة تاوضروس المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مديرًا تنفيذيًا للوحدة، ووجه الشكر للإدارة السابقة على جهودهم في تأسيس وتفعيل دور الوحدة خلال الفترة السابقة.

وطالب الدكتور الخشت، الإدارة الجديدة بالعمل على مستويات أكثر تعددًا من أجل تمكين المرأة تمكينًا حقيقيًا يتيح لها فرصة تحقيق ذاتها، ويحرر طاقاتها للعطاء، ويدعم مشاركتها في بناء وطن قوي متماسك.

من جانبها قالت د. أميرة تاوضروس مديرة الوحدة، إن الوحدة تنظم العديد من الدورات التدريبية للطالبات للدفاع عن النفس في حالة تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، وتهتم بنشر المعرفة بين الطلاب حول المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة من العنف من خلال مجموعة من الأنشطة يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملون للتوعية بأن التعليم الجامعي آمن للجميع، وأضافت أن الوحدة تشارك في العديد من الحملات العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة برعاية الأمم المتحدة، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة.


يذكر أن "وحدة مناهضة العنف ضد المرأة" بجامعة القاهرة أُسست عام 2014، وتعد أول وحدة رسمية في هذا الإطار بالجامعات المصرية، وقامت بإصدار سياسات لمناهضة العنف في الجامعات المصرية من أجل توفير بيئة جامعية آمنة للجميع تمثلت في اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع فعل التحرش في حالة حدوثه، ومعالجة الآثار المترتبة عليه وتقديم الدعم النفسي والقانوني، بالإضافة إلى بناء كوادر مدربة وفعالة في مجال مكافحة التحرش والعنف ضد المرأة.
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