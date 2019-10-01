جامعة عين شمس: ترقية 5996 موظفا وتثبيت 133 آخرين
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:33 ص
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أية حمروشي
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أعلنت جامعة عين شمس، برئاسة أ. د. محمود المتيني تثبيت ١٣٣ من العاملين في الأمن والدفاع المدني على درجة أخصائي نظام ودفاع مدني.
وكما تم ترقية ٥٩٩٦ من الجهاز الإداري بالجامعة من المستوى الإداري الأقل إلي الأعلى وكذلك المستويات الداخلية للمستوى الواحد.
وأوضح أ. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الإدارات المختلفة ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لسرعة الإنتهاء من تنفيذ هذه القرارات وفقا لما أقره قانون الخدمة المدنية، على أن يتم تفعيل ما حددته أحكام القانون في هذا الشأن اعتبارا من٢٠١٩/٧/١.
وأضاف، أنه جار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتثبيت ٣٤ آخرون بالجهاز الإداري الجامعة.
وكما تم ترقية ٥٩٩٦ من الجهاز الإداري بالجامعة من المستوى الإداري الأقل إلي الأعلى وكذلك المستويات الداخلية للمستوى الواحد.
وأوضح أ. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الإدارات المختلفة ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لسرعة الإنتهاء من تنفيذ هذه القرارات وفقا لما أقره قانون الخدمة المدنية، على أن يتم تفعيل ما حددته أحكام القانون في هذا الشأن اعتبارا من٢٠١٩/٧/١.
وأضاف، أنه جار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتثبيت ٣٤ آخرون بالجهاز الإداري الجامعة.
يذكر أنه تنظم اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة لرعاية شباب جامعة عين شمس، حفل الكورال الغنائي لكورال الجامعة وذلك في تمام السادسة مساءً ضمن فعاليات مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد.
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