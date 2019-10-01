جامعة عين شمس: ترقية 5996 موظفا وتثبيت 133 آخرين



وأوضح أ. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الإدارات المختلفة ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لسرعة الإنتهاء من تنفيذ هذه القرارات وفقا لما أقره قانون الخدمة المدنية، على أن يتم تفعيل ما حددته أحكام القانون في هذا الشأن اعتبارا من٢٠١٩/٧/١.



وأضاف، أنه جار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتثبيت ٣٤ آخرون بالجهاز الإداري الجامعة.

وكما تم ترقية ٥٩٩٦ من الجهاز الإداري بالجامعة من المستوى الإداري الأقل إلي الأعلى وكذلك المستويات الداخلية للمستوى الواحد.