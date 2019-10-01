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محمد صلاح يهاجم إف سي مصر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:38 ص
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محمد صلاح يهاجم إف سي مصر
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك الأسبق ومدرب إف سي مصر المقال أن إقالته لم تكن بالشكل اللائق ولم يتم التعامل معه بإحترافية على الرغم من دوره مع الفريق خلال الفترة الماضية والصعود من الممتاز ب.

 

وقال في تصريحات خاصة لموقع "الفجر الرياضي": "دارة الفريق أضاعت علي إمكانية الانتقال لأي من الأندية خلال الفترة الماضية وهو دليل على عدم حسن النية والتدبير لهذا الأمر ولا يسعني إلا أن أقول حبسي الله ونعم الوكيل".

 

وأضاف محمد صلاح: "الإدارة بدأت في أمور غير طبيعية منذ فترة منها التعاقد مع لاعبيين غير مرغوب فيهم والتفاوض مع مدير فني خلال فترة تدريبي وهو دليل على عدم المصداقية والشفافية معي".

 


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