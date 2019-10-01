ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميسي يتحدى إنتر ميلان.. ولكن

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:16 ص
Advertisements
ميسي يتحدى إنتر ميلان.. ولكن
ميسي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة صباح اليوم أقرب للمشاركة في المباراة القادمة ضد إنتر ميلان الأربعاء القادم، ضمن ثاني جولة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ميسي يتعافى من إصابة بتمدد في العضلة المقربة من الساق اليسرى بشكلٍ أسرع من المتوقع، وفي حال استمرت العملية على ما هي عليه فإن المدرب إرنستو فالفيردي سيفكر في ضمه لقائمة الفريق التي تستضيف إنتر ميلان على أرضية ملعب كامب نو.

 

وكان ليونيل ميسي قد خرج بين شوطي مباراة برشلونة وفياريال قبل الماضية في الدوري الإسباني، وأظهرت الفحوصات الطبية يوم الخميس معاناته من تمدد صغير في العضلة ذاتها.

 

وكان ميسي قد غاب عن أول أربع مباريات لبرشلونة في الموسم، ولعب بديلاً في الخامسة والسادسة، قبل اللعب أساسياً في السابعة وخروجه مصاباً، ليغيب في الثامنة ضد خيتافي، وفشل حتى الآن في تسجيل أي هدف، واكتفى بصناعة هدف واحد لأنطوان جريزمان.

 

وخرج اليوم الثلاثاء، الصحفي الإسباني "جوزيف ألفارو" أن ميسي يريد لعب مواجهة إنتر بدوري أبطال أوربا، بأي طريقة ممكنة.

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نادي برشلونة ميسي برشلونة وانتر ميلان برشلونة اخبار الرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - إسبانيا
-
x
18:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
-
x
18:55
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
21:00
-
أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
21:00
-
باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
21:00
-
دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
21:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
دوري أبطال آسيا
السد - قطر
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:10
-
التعاون
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة

DMCA.com Protection Status