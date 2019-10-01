ميسي يتحدى إنتر ميلان.. ولكن

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة صباح اليوم أقرب للمشاركة في المباراة القادمة ضد إنتر ميلان الأربعاء القادم، ضمن ثاني جولة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ميسي يتعافى من إصابة بتمدد في العضلة المقربة من الساق اليسرى بشكلٍ أسرع من المتوقع، وفي حال استمرت العملية على ما هي عليه فإن المدرب إرنستو فالفيردي سيفكر في ضمه لقائمة الفريق التي تستضيف إنتر ميلان على أرضية ملعب كامب نو.

وكان ليونيل ميسي قد خرج بين شوطي مباراة برشلونة وفياريال قبل الماضية في الدوري الإسباني، وأظهرت الفحوصات الطبية يوم الخميس معاناته من تمدد صغير في العضلة ذاتها.

وكان ميسي قد غاب عن أول أربع مباريات لبرشلونة في الموسم، ولعب بديلاً في الخامسة والسادسة، قبل اللعب أساسياً في السابعة وخروجه مصاباً، ليغيب في الثامنة ضد خيتافي، وفشل حتى الآن في تسجيل أي هدف، واكتفى بصناعة هدف واحد لأنطوان جريزمان.

وخرج اليوم الثلاثاء، الصحفي الإسباني "جوزيف ألفارو" أن ميسي يريد لعب مواجهة إنتر بدوري أبطال أوربا، بأي طريقة ممكنة.