نسرين طافش ترد على اتهامات زملائها القاسية لها

ردت الفنانة السورية نسرين طافش بشكل سريع على الانتقادات التي تعرضت لها أخيراً من قبل بعض زملائها الممثلين السوريين.

لقائها مع "the insider بالعربي"

وأضافت في حديث مع "the insider بالعربي": "عم نلاقي تخبيصات كتير في السوشيال ميديا والبرامج، وصار عندنا هوس التراند، أطلع اشتم أو سب زميلك وأعمل بلبلة، وهيدا الشي ما كان موجود في زمن الكبار".

واضافت "اكيد كان في بيناتهن مشاكل بس ما كانت الوقاحة توصل أنه يطلعوا يكشفوا عقدهم النفسية على العلن، ما كان فيه هيدل النوع من الشوارعية والسوقية بالحكي".





وتابعت: "بتمنى يجي اليوم اللي فعلا نفرح بنجاح بعض ونحب بعض ولما نشوف إنسان سعيد وناجح نتركه بحاله".





دفاع أمل عرفة عنها





وتحدثت أيضًا عن دعم النجمة أمل عرفة لها، مؤكدة أنها لا تتكلم إلا كلمة الحق وبأنها تدعمها منض بداية مسيرتها الفنية، وذلك بعدما قامت الأخيرة بدعمها والدفاع عنها في وجه حملة التشويه التي انطلقت بحقها من قبل بعض زملائها.





إطلالات نسرين طافش في مهرجان الجونة





وتميزت الممثلة السورية باطلالاتها الناعمة واناقتها واختياراتها المتنوعة خلال مشاركتها في عدد من العروض خلال مهرجان الجونة، ونجحت في خطف الانظار لبعض اختياراتها الانيقة، إلا انها تعترضت لبعض الانتقادات بسبب تسريحات شعرها السيئة ومكياجها الذي لم يكن مناسباً في كل الايام.







