الإمارات: سنمضي قدمًا في تعزيز رسالتنا التنموية والإنسانية حول العالم

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تمضي قدما في تعزيز رسالتها التنموية والإنسانية وتحمل مسئوليتها في صون الكرامة والتخفيف من وطأة المعاناة حول العالم، وقال إن مبادرات رئيس الدولة تساهم بقوة في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة في العديد من الدول.

وشدد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أن الدولة اختطت بفضل توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نهجا متميزا وأسلوبا متفردا في أوجه العمل التنموي والإنساني، وحققت نقلة نوعية وطفرة كبيرة في تحسين مجالات العون الإغاثي والانتقال به من مجرد مساعدات آنية في أوقات الأزمات والكوارث إلى مشاريع تنموية تساهم في ترقية المجتمعات الضعيفة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم بمقر الهلال الأحمر بأبوظبي اجتماع مجلس الإدارة الثالث للهيئة للعام الحالي.

وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن الهيئة ستظل تضطلع بدورها على الوجه الأفضل في كل الأحوال والظروف، مؤكدا أن هيئة الهلال الأحمر تستشرف عهدا جديدا من البذل والعطاء تعزيزا لمسيرتها الأخيرة، وتحقيقا للتطلعات والآمال العريضة في تخفيف المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.