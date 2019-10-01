أنجلينا جولي لفيلمها الجديد "Maleficent: Mistress of Evil" مع أطفالها الخمسة





حضرت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي العرض الأول لفيلمها الجديد "Maleficent: Mistress of Evil" مع خمسة من أطفالها الستة، باكس 15، زهرة 14 عاما، شيلوه 13 عاما، والتوأم فيفيان ونوكس، 11 عاما، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا في 30 سبتمبر.





كانت جولي، البالغة من العمر 44 عامًا، تبتسم بصحبة أولادها، عندما حضرت العرض الأول لـ Maleficent: Mistress of Evil مع عائلتها في لوس أنجلوس.





كما تميز ثوبها البراق، الذي يتألف من ثوب طويل أسود مطرّز، يبتعد عن الكتف من جانب، وزينته باكسسوارعلى شكل يشبه السلطعون الفضي بجانب خصرها، حيث جعل ذلك من إطلالتها أمراً مذهلاً.





ارتدى باكس ثوب أسود بالكامل مع سترة بينما كانت زهرا، تطالبق ملابسها مع والدتها في ثوب طويل أسود ناعم، وكذلك ارتدى شيلوه سترة جلدية سوداء فوق قميص أبيض، وفيفيان شوهدت في ملابس سوداء وبيضاء مماثلة، كان نوكس هو الوحيد من بين أفراد الأسرة الذي تزين بألوان زاهية في سترة سوداء وخضراء وبنطلون أسود.





بالإضافة إلى أنجلينا وأطفالها، شارك العديد من المشاهير في الاحتفال بالإصدار المتوقع للفيلم الجديد، والذي سيتم عرضه في جميع أنحاء البلاد في 18 أكتوبر.





وكان من المشاهير الذي حضروا مجاملة لزميلتهم، بيبي ريكشا، 30 عامًا، التي بدت رائعة في لباسها الأسود، إيل فانينج، 21 عامًا، في ثوب أخضر، وميشيل فايفر، 61 عامًا، التي فاجأت الحضور في ثوب بلون النبيذ.





وفي السياق ذاته، أثار دور أنجلينا في فيلم ديزني، الكثير من الثناء كعادتها في معظم أفلامها، ومن الرائع أن تراها تحتفل برفقة أقرب المقربين إليها! مع هذا المقطع الدعائي الجذاب، يمكننا أن نراهن على أن الفيلم سيكون شيئًا سيتحدث عنه المعجبون لفترة طويلة!





كانت شركة ديزنى قد أكدت أنها ستعمل على خطف الجماهير النسائية في حصد إيرادات فيلمها الجديد Maleficent: Mistress of Evil، بطولة أنجلينا جولي، والذي يعد تكملة للجزء الأول الذي طرح عام 2014.





كما تراهن ديزنى على تحقيق 50 مليون دولار في أولى أيام عرض فيلمها، ورغم أن المراهنة التي تسعى إليها ديزنى في الافتتاحية أقل من الجزء الأول الذي حقق 69 مليون دولار، و750 مليون دولار على مستوى العالم، إلا أن وجود العديد من الأفلام التي ستعرض في نفس توقيت عرض الفيلم ستكون بمثابة عائق ومنافسة شرسة.





ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولي Maleficent: Mistress of Evil تكملة للجزء الأول الذي طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكي، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذي طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزنى.





فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولي، وإيلي فانينج، ميشيل فايفر، شيوتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستانتون، سام رايلى، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتز رمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.



