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اليوم.. السيتي يتطلع للإنفراد بصدارة مجموعته أمام دينامو زغرب بأبطال أوربا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:41 ص
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اليوم.. السيتي يتطلع للإنفراد بصدارة مجموعته أمام دينامو زغرب بأبطال أوربا
السيتي
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الفجر الرياضي
 
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتى الإنجليزي، منافسه فريق دينامو زغرب الكرواتي في التاسعة مساء اليوم بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.


ويتواجد السيتزين في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط خلف دينامو زغرب صاحب الصدارة بفارق الاهداف عن العملاق الإنجليزي.


وتمكن الفريق الكرواتي تحقيق فوزًا عريضًا على أتالانتا الايطالي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى بمدينة "زغرب" الكرواتية، فيما تفوق مانشستر سيتي خارج ملعبه على شاختار الأوكراني بثلاثية نظيفة.


ويسعي مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الانفراد بصدارة المجموعة الثالثة، فيما يرغب دينامو زغرب في تحقيق مفاجأة جديدة بالحصول من ملعب "الاتحاد" بنقطة التعادل على الاقل.


ويدخل الفريق الإنجليزي مواجهة اليوم وسط معنويات عالية بعد فوزه على إيفرتون بنتيجة 3 – 1 السبت الماضي بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليحافظ على مركز الوصافة وفارق النقاط الخمسة مع ليفربول صاحب الصدارة.

ويذكر أن مانشستر سيتي كان قد وصل لربع نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا وخرج من البطولة عقب الخسارة من توتنهام.
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