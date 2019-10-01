"وجهنا صفعة لحكومة مبارك".. "أديب" يعرض تصريحات خطيرة لوزيرة أمريكية سابقة



وأضاف "فرج"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن "رايس"، تعتبر هي منسقة الربيع العربي والفوضى الخلاقة في المنطقة.



وتابع الرئيس السابق لجهاز الشئون المعنوية، أن "رايس" أكدت أن الأمريكان هم من أسقطوا نظام الرئيس العراق الراحل صدام حسين.



وعرض فرج تصريحات أخرى لـ"رايس" تتحدث فيها عن الأوضاع في مصر، حيث قالت إنهم تعاملوا مع مبارك، في العديد من الملفات في المنطقة، ولكنهم أيضا منحوا 50% من المساعدات الأمريكية لتعزيز الديمقراطية لمجموعات ليست مسجلة لدى الحكومة المصرية، واصفة ذلك بأنه "كان صفعة" على وجه الحكومة المصرية.



وأشار "فرج"، إلى أن الفضل في اكتشاف مسألة تمويل المجموعات غير المسجلة يعود إلى الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا، مشددا على أن هذه المساعدات ساهمت في قيام ثورة يناير.



كما عرض البرنامج تصريحات أخرى للوزيرة الأمريكية السابقة، قالت فيها إن الحكومة الأمريكية لم تستقبل الرئيس المصري محمد حسني مبارك في آخر سبع سنوات، لكي لا تدعمه، وتقوم الثورة المصرية، لافتة إلى أن ذلك كان جزءا من صناعة الثورة.



ولفتت "رايس"، إلى أن الأمريكيين سحبوا اتفاقية التجارة الحرة ردا على حملة النظام المصري على القوى الديمقراطية في مصر.



وأشارت الوزيرة الأمريكية السابقة، إلى أن الولايات المتحدة وضعت الأساس لبعض القوى الديمقراطية للتواجد في العديد من البلدان مثل العراق ومصر، وغيرها.

قال اللواء سمير فرج، الرئيس السابق لجهاز الشئون المعنوية، إنه بعد شهور من ثورة يناير، تم عقد مؤتمر في مركز جورج بوش الابن، لتقييم الربيع العربي، وكانت تدير الحوار كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، بحضور جورج بوش الابن.