جاستن بيبر وهايلي بالدوين يتزوجان مرة أخرى في حفل زفاف فخم!

تبادل نجم البوب ​​جاستن بيبر وعارضة الأزياء هايلي بالدوين عهود الزواج، الإثنين 3 سبتمبر، خلال حفل زفاف ثانٍ أقيم في ساوث كارولينا، بحسب تقرير نشره الموقع الترفيهي E! News

جمع جاستن وهيلي أقربائهم والأصدقاء، والعديد من الزملاء من المشاهير، لحضور عقد القران في كنيسة "سومرست"، بتخطيط من مصممة حفلات الزفاف الشهيرة ميندي وايس، ثم توجه الجميع إلى منتجع مونتاج بالميتو بلاف، وهو منتجع شهير بساوث كارولينا، يقع بجوار نهر ماي.





شقيقة هيلي، أاليا بالدوين وابنة عمها أيرلندا، كلاهما كانتا وصيفات الشرف، كما شارك والدها، الممثل ستيفن بالدوين، بالإضافة إلى أخيها النجم الشهير بنفس القدر، أليك بالدوين، الذي تواجد هناك لرؤية عارضة الأزياء وهي بحفل زفافها.





وقال مصدر إن "الضيوف [كانوا] يهتفون" بعد أن عقد الثنائي قرانهما، حيث جرى توزيع "صواني" الشمبانيا التي كانت تنتظر الحاضرين بعد انتهاء الحفل، وفقًا لما قاله المطلعين.





مصدر أيضا شارك تفاصيل حفل الزفاف عن قرب، قائلًا: "وصل الضيوف على متن قارب إلى العشاء في بالميتو، كان هناك العديد من سيارات الأجرة المائية التي نقلت الضيوف في نحو الساعة 6: 30 مساء، كان العشاء على حافة الماء، وكان هناك العديد من الأوتار المعلقة والشموع المضاءة، مع ديكور أنيقًا للغاية ويكسوه اللون الأبيض".





وأضاف: "لقد هتف الجميع من أجلهما وكانوا سعداء حقًا برؤيتهما، لم يستطع كل من هيلي وجوستين التوقف عن الابتسام".





وبحسب المصدر ذاته، فإن هايلي وجوستين أرادا أن يكون الحفل تجمعًا للاحتفال معًا تحت سقف واحد والاحتفال بحبهم، حيث كانت الملابس أنيقة غير رسمية".





جدير بالذكر أن المغني الكندي الذي يبلغ حاليًا 25 عامًا كان قد تزوج من صديقته، عارضة الأزياء الشهيرة – 22 عامًا- في سبتمبر الماضي خلال مراسم دينية خاصة لم يحضرها أيٍ من أصدقائهما.





وكان قد تم تأجيل الحفل، الذي تحدد له تاريخ أولي في يناير 2018، حيث استقر الزوجان في الحياة الزوجية، أوضح مصدر: "لقد اشتروا منزلًا ويحاولون الاستمتاع كـ عروسين، دون ضغط التخطيط لحفل زفاف كبير. إنهم يريدان القيام بذلك في مرحلة ما، لكن هذا ليس هو التركيز الآن".





ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، أثار الثنائي المتزوج حديثًا أول شائعات عن علاقتهما، في أعقاب انفصال بيبر عن صديقته السابقة سيلينا جوميز مرة أخرى، ثم أعاد الاثنان إحياء علاقتهما في يونيو من العام الماضي.







