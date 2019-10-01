30 أكتوبر.. المنتخب الأولمبي يرسل قائمته النهائية

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.





فيما يعول مسئولوا اللجنة الخماسية ووزارة الرياضة أمال كبيرة على منتخب مصر الأوليمبي من أجل تحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية ، خاصة بعد أن خرج المنتخب الأول من دور الـ16 عقب الهزيمة 0 /1 أمام جنوب أفريقيا وتوزيع البطولة التى استضافتها مصر.





وتستضيف فى السابعة مساء الأربعاء المقبل مدينة الإسكندرية، قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة و التى تقام بمصر مصر ، بمنطقة المنتزه بمشاركة 7 منتخبات بالإضافة إلى مصر.







ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولي مباشرة إلى نهائيات أوليمبياد طوكيو 2020، المقامة في اليابان.