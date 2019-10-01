معارض تركي يكشف تورط "أردوغان" ونجله في أكبر قضية فساد



وتابع "شامل"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن النائب العام لديه تسجيلات وأدلة على هذه القضية، لافتا إلى أن جميع الأموال التي حصلوا عليها كانت بأمر من أردوغان، ومنذ 2013، بدأت تركيا في التراجع.



وشدد المعارض التركي، على أن تركيا أصبحت الآن أكبر سجن مفتوح للصحفيين، مشيرا إلى أن أردوغان كان له أطماع في المنطقة كلها، ويحلم أن يكون خليفة المسلمين، وبعد تغيير الرئيس المصري محمد حسني مبارك، ومجئ محمد مرسي، ظن أنه سوف يصبح خليفة للمسلمين، ولكن بعد ثورة 30 يونيو انتهى هذا الحلم أن أردوغان خالف الدستور في الترقيات التي قام بها الرئيس التركي في الجيش.



وتتهم العديد من دول العالم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يواجه صعوبات سياسية واقتصادية داخلية في بلاده، بأنه له أطماع توسعية في المنطقة، وخاصة في سوريا، ومصر، وليبيا، وقبرص، حيث يعمل على إثارة القلاقل في هذه الدول، وأكد الجيش الليبي أكثر من مرة وجود ضباط أتراك يديرون المعارك الدائرة في "طرابلس".

قال أحد أقطاب المعارضة التركية ويشير لنفسه باسم "جودت شامل"، إن الأوضاع في الداخل بتركيا تتحول كل يوم من سيء إلى أسوأ، مشيرا إلى أنه بعد ظهور فساد الرئيس رجب طيب أردوغان ونجله، أثر ذلك على التجربة التركية الاقتصادية المعروفة، مشددا على أن هذه تعتبر أكبر قضية فساد في تركيا.