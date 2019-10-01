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خالد عكاشة يكشف مخطط جماعة الإخوان لاستهداف الدولة (فيديو)

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:09 ص
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نعيم يوسف
 
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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات والفكر، إن التاريخ يشهد على جماعة الإخوان المسلمين المارقة، وهي طوال الوقت تقف على هامش المشروع الوطني للدولة المصرية، مع كل اختلاف أنظمة الحكم والرؤساء، مع تعددهم وتنوعهم، ولكن الجماعة لم يكن لديها إلا مشروع واحد وهو هدم الدولة الوطنية.

وأضاف "عكاشة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الجماعة أنشأت منذ لحظتها الأولى جناحا مسلحا، والشعب المصري كله كان يسير في اتجاه والإخوان في اتجاه آخر، وتتعامل مع الجميع على أنهم أعداء لها، ومنذ اللحظات الأولى لثورة 23 يوليو بدأوا يتسارعون إلى الحكم، واندلع العداء بينهم وبين جمال عبد الناصر الذي كان يبني الدولة الوطنية الحديثة.

وتابع مدير المركز المصري للدراسات والفكر، أن العنف والإرهاب هو السلاح الذي تقن عناصر الجماعة استخدامه، ولديهم أعذار متهالكة أصبحت لا تقنع أحد.

وشدد على هدف الإخوان هو استهداف الدولة المصرية وإشاعة الإحباط لدى الرأي العام، موضحا أنها تستخدم في ذلك الأذرع المسلحة مثل حركة حسم وغيرها، وأيضا الأبواق الإعلامية الخاصة بها، لافتا إلى أنها أبواق إرهابية أكثر منها إعلامية، ويعلمون جيدا أهمية الإعلام، وهم يبثون الأكاذيب لعمل إرهاب للرأي العام.

وأكد أنه على الرغم من حجم الإنفاق الهائل على هذه القنوات الفضائية، إلا أن الرأي العام المصري بدأ يعي ويدرك تماما الحرب التي تشن عليه من قبل هذه المنصات المشبوهة.
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