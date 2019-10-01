مبكراً.. سيميوني يكشف عن أسلحتة الفتاكة قبل موقعة لوكوموتيف موسكو

تحدث المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن إمكانية مُشاركة الثلاثي دييجو كوستا وألفارو موراتا بالإضافة إلى جواو فيليكس أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا.





وينزل الروخي بلانكوس ضيفاً ثقيلاً على موسكو، مساء الثلاثاء، على ملعب "لوكوموتيف"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري الأبطال.





وأعلن سيميوني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نُدرك أنّ مُباراة لوكوموتيف خطيرة، يلعبون بطريقة رائعة، ولديهم أسلوبهم في اللعب، سنلعب على ملعبهم وبالتأكيد المباراة لن تكون سهلة".





وتابع الأرجنتيني: "مواجهة اليوم ستكون مُختلفة نأمل أنّ يكون الطقس جيدًا، يجب علينا أنّ نقدم كل ما لدينا، وأنّ نكون صبورين، نحن نرغب في الحصول على الثلاث نقاط".





وعن الجمع بين الثلاثي فيليكس وموراتا وكوستا، كشف: "مباراة موسكو فرصة جيدة للثلاثي للعب معًا، دعونا نرى كيف سيلعبون معًا، أو على الأرجح قد نلعب بلاعب واحد؛ سنرى".









وإحتتم سميوني تصريحاته قائلًا: "سنواجه فريق جيدًا، يلعب بشكل جماعي إنهم خطرين في الكرات الثابتة ويلعبون بشكل جيد، لديهم مدرب يملك تاريخ رائع وشخصية قوية وفريقه يعكس ما يريده في الملعب".