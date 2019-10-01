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لبلبة: عادل إمام علامة في حياتي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:57 ص
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لبلبة: عادل إمام علامة في حياتي
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كشفت الفنانة لبلبة، عن علاقتها مع الفنان عادل إمام، مضيفة: "ده الزعيم بكل ما تحمل الكلمة من معنى وتعلمت منه الكثير وهو علامة في حياتي ويعني لي الكثير، فهو ليس فنانًا عاديا بل نجم وانسان بمعنى الكلمة وقليلا ما نجد إنسانا بهذا المستوى لذلك فهو ظاهرة صعب تكرارها.

عشرات الأفلام الناجحة

وأضافت:  "جسدنا معا عشرات الأفلام الناجحة.. وأستطيع أن اقول إني عندما أمثل معه لا أشعر بأي توتر لأنه يفهمني جيدا ويعرف كيف يخرج مني أفضل ما لدي وحينما أنظر له يأخذ مني ما سأقوله وأجده يطوره فورا ويرد عليه.

أعمال مستقبلية مع الزعيم

لا توجد أي أعمال تجمعني به الفترة القادمة، ولكن تربطني علاقة قوية جدا بأسرته وأبنائه، وكنت حريصة أن أتابع فيلم "ليلة هنا وسرور" لمحمد إمام، الذي عرض منذ عام تقريبا لأطمئن عليه، وحضرته فور طرحه.

وأضافت: "سعيدة جدًا بالإيرادات التي حققها الفيلم في دور العرض وبموهبة محمد الكبيرة حيث أصبح نجم شباك وبطلا مميزا وله جمهور ونجاحات حقيقية.

آخر ظهور فني لها 

يذكر أن آخر ظهور للفنانة لبلبة كان بفيلم كازابلانكا مع النجم أمير كرارة.

تكريمها في قبرص

وتم تكريمها مؤخرا في قبرص تقديرا لتلك المسيرة وحصلت على جائزة بعنوان نجمة كل العصور في احتفالية نظمتها الجاليات العربية هناك.

هشام ماجد ولبلبة

ومؤخرًا نشر الفنان هشام ماجد صورة جديدة له من خلال حضوره حفل زفاف الفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"ظهر فى الصورة وهو برفقة الفنانة لبلبة،وعلق قائلا عليها: "سجل يا تاريخ".

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