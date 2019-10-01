عاجل.. مصر تهزم إستراليا في مستهل كأس العالم للكرة الطائرة

حقق المنتخب المصري الأول للكرة الطائرة، الفوز على نظيره الأسترالي، في بداية مشواره ببطولة كأس العالم، المقام في اليابان في الفترة الحالية.





وإستطاع فراعنة الطائرة تحقيق الفوز الأول لهم في البطولة على أستراليا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واح.





وفيما يلي ملخص المباراة ونتيجة الأشواط المباراة: بدأ الفراعنة بفرض أسلوبهم لينهوا الشوط الأول بواقع (25-22) لصالحهم.





بينما عاد الإستراليين في الشوط الثاني ليحسموا الشوط بنتيجة(25-21) . وإسنطاع المنتخب المصري حسم الشوط الثالث بنتيجة (25-23). ليواصل أبناء النيل السيطرة والعزف منفردين بنتيجة المباراة والشوط الرابع حسامين النتيجة بواقع(25-18).





ويواجه المنتخب الوطني للطائرة في المباراة الثانية بالبطولة، منتخب إيران، في الرابعة فجر اليوم الثلاثاء.





ويظل للمنتخب المصري 4 مباريات له في كأس العالم، في مدينة ناجانو اليابانية، حيث يلتقي اليوم ضد إيران ثم البرازيل وكندا وأخيرًا روسيا، ثم ينتقل إلى مدينة هيروشيما وخوض باقي مواجهات البطولة ضد كلًا من إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأمريكا على الترتيب.





ويشارك في كأس العالم، 12 منتخبا، هي اليابان (منطمة البطولة) ومصر والأرجنتين، وأستراليا، وإيران، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، وروسيا، وكندا، وتونس، وإيطاليا، والبرازيل.





الجهاز الفني للمنتخب المصري: ويقود تدريب المنتخب المصرى للكرة الطائرة، المدرب الهولندى جيدو فيرمويلين صاحب الـ55 عاما، ويعاونه المدرب أحمد عاشور، والدكتور أحمد سعودي طبيب الفريق، وسامح ظلام للعلاج الطبيعي، ورجب قطب محلل الأداء، ومنصور أحمد مدير المنتخب، وشريف الشمرلي مدير المنتخبات الوطنية.

قائمة طائرة الفراعنة :