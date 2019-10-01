أول رد من مخرج "الجوكر"على الانتقادات الموجهة له "بالترويج للفوضى"

واجه فيلم "الجوكر" قبل عرضه حملة هجوم في الولايات المتحدة، واتهامات له بالترويج للعنف ونشر الفوضى، وذلك بعد عدما كتبت عائلات ضحايا إطلاق النار عام 2012 في أورورا، كولورادو، في عرض منتصف الليل من فيلم "The Dark Knight Rises" ، تدين فيها العنف المسلح في أحداثه، التي يتناول مغامرة جديدة لـ"باتمان"، من إنتاج شركة "وارنر براذرز".





وفي أحداث "الجوكر"، يتحول البطل "آرثر فليك" إلى "الجوكر" الخارج عن القانون، بعدما خرج عن مساره، وفقد السيطرة على نفسه، نتيجة تعرضه للعديد من الضغوطات في الحياة، ويصبح رسميا عميلا للفوضى.





وحذرت كبرى سلاسل دور العرض السينمائية في الولايات، مثل "إيه إم سي" و"لاندمارك من أنه "لن يسمح للجمهور بدخول أية أقنعة أو وجوه ملونة أو أزياء إلى داخل دور عرضها السينمائي أثناء مشاهدة الفيلم"، وذلك وسط مخاوف من احتمال نشوب أعمال عنف مرتبطة بطرح فيلم "الجوكر".



