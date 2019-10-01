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فريدة الشوباشي: "الإساءة اللي ألحقها الإخوان بالإسلام معملهاش حد قبل كدا"

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:26 ص
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فريدة الشوباشي: الإساءة اللي ألحقها الإخوان بالإسلام معملهاش حد قبل كدا
فريدة الشوباشي
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نعيم يوسف
 
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قالت الكاتب الصحفية فريدة الشوباشي، إن أحد الإعلاميين التابعين لجماعة الإخوان في تركيا يشتم الناس لكي ينزلوا في الشارع، بهدف دفعهم لتحقيق أغراضه هو الذي يعيش في تركيا، مضيفة: "طب ما تيجي أنت".

وأضافت "الشوباشي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الإخوان المسلمين يستثمرون الدين في الحكم، مضيفة: "الإساءة اللي ألحقوها بالإسلام معملهاش حد قبل كدة".

وتابعت الكاتبة الصحفية، أن الإخوان يدفعون المصريين للتظاهر لكي يعودوا للحكم على الرغم أن الشعب ثار ضدهم للإطاحة بهم من الحكم، وهناك حوالي 35 مليون، واختاروا القائد لهم، على الرغم من تهديدات الإخوان للشعب ومطالبتهم بعدم الخروج.

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاليا لا يمثل مصر فقط، وإنما يمثل أفريقيا، ولذلك فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "هيتجنن"، ولذلك يدعون للثورة عليه.

وأوضحت الشوباشي، أن السيسي له تجارب واضحة في ملفات الإرهاب والصحة، والاستثمار في القارة السمراء، يستطيع الحديث عنها أمام المجتمع الدولي، وكل هذا "هيجننهم"، مشيرة إلى أن الشعب لم يستمع للإخوان لأنه لا وزن لهم، مشددة على أنها كانت تثق أن الشعب المصري لن يخرج للتظاهر ضد النظام الحالي.
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