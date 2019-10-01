فريدة الشوباشي: "الإساءة اللي ألحقها الإخوان بالإسلام معملهاش حد قبل كدا"
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:26 ص
Advertisements
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قالت الكاتب الصحفية فريدة الشوباشي، إن أحد الإعلاميين التابعين لجماعة الإخوان في تركيا يشتم الناس لكي ينزلوا في الشارع، بهدف دفعهم لتحقيق أغراضه هو الذي يعيش في تركيا، مضيفة: "طب ما تيجي أنت".
وأضافت "الشوباشي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الإخوان المسلمين يستثمرون الدين في الحكم، مضيفة: "الإساءة اللي ألحقوها بالإسلام معملهاش حد قبل كدة".
وتابعت الكاتبة الصحفية، أن الإخوان يدفعون المصريين للتظاهر لكي يعودوا للحكم على الرغم أن الشعب ثار ضدهم للإطاحة بهم من الحكم، وهناك حوالي 35 مليون، واختاروا القائد لهم، على الرغم من تهديدات الإخوان للشعب ومطالبتهم بعدم الخروج.
ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاليا لا يمثل مصر فقط، وإنما يمثل أفريقيا، ولذلك فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "هيتجنن"، ولذلك يدعون للثورة عليه.
وأوضحت الشوباشي، أن السيسي له تجارب واضحة في ملفات الإرهاب والصحة، والاستثمار في القارة السمراء، يستطيع الحديث عنها أمام المجتمع الدولي، وكل هذا "هيجننهم"، مشيرة إلى أن الشعب لم يستمع للإخوان لأنه لا وزن لهم، مشددة على أنها كانت تثق أن الشعب المصري لن يخرج للتظاهر ضد النظام الحالي.
وتابعت الكاتبة الصحفية، أن الإخوان يدفعون المصريين للتظاهر لكي يعودوا للحكم على الرغم أن الشعب ثار ضدهم للإطاحة بهم من الحكم، وهناك حوالي 35 مليون، واختاروا القائد لهم، على الرغم من تهديدات الإخوان للشعب ومطالبتهم بعدم الخروج.
ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاليا لا يمثل مصر فقط، وإنما يمثل أفريقيا، ولذلك فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "هيتجنن"، ولذلك يدعون للثورة عليه.
وأوضحت الشوباشي، أن السيسي له تجارب واضحة في ملفات الإرهاب والصحة، والاستثمار في القارة السمراء، يستطيع الحديث عنها أمام المجتمع الدولي، وكل هذا "هيجننهم"، مشيرة إلى أن الشعب لم يستمع للإخوان لأنه لا وزن لهم، مشددة على أنها كانت تثق أن الشعب المصري لن يخرج للتظاهر ضد النظام الحالي.
Advertisements
- فريدة الشوباشي: ثورة 30 يونيو قضت على مخطط تقسيم الدول العربية
- فريدة الشوباشي: حمدين صباحي أصابني بـ"خيبة أمل" (فيديو)
- فريدة الشوباشي: 25 يناير و30 يونيو خرجا من رحم ثورة 52
- الشوباشي: مصر كانت مكبلة في عهد الإخوان.. والسيسي أخرجنا للنور
- تعليق قوي لفريدة الشوباشي على فشل حشد الإخوان لتظاهرات أمس (فيديو)
- فريدة الشوباشي: المرأة المصرية قامت بعمل إعجاز في ثورة 30 يونيو
المزيد عن: فريدة الشوباشي المقاول الهارب محمد علي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس رجب طيب اردوغان الاخوانتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر