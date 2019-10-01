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هيدي كرم تعرب عن استياءها لعدم دعوة ياسر جلال لمهرجان الجونة.. والأخير يكشف السبب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
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هيدي كرم تعرب عن استياءها لعدم دعوة ياسر جلال لمهرجان الجونة.. والأخير يكشف السبب
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ميرنا عادل اديب
 
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عبرت الفنانه هيدي كرم، عن استيائها الشديد عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إزاء لتجاهل دعوة النجم الكبير ياسر جلال" للدوره الثالثة بمهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى  أنها علمت بعدم تلقيه الدعوه لحضور فعاليات المهرجان.


وصرح الفنان ياسر جلال، بأن عدم تواجده في المهرجان الجونة، يرجع لسبب عدم تلقيه دعوة من القائمين عليه وذلك لكثره تغييره رقم هاتفه.


مسلسل "الفتوة"


وأشار "ياسر" إلى استعداده للمشاركه في العمل الرمضاني المقبل بمسلسل "الفتوة"، الذي يناقش مشكلات الشارع المصري وخاصه في حي الجمالية.


وهو من ‘نتاج شركه سينرجي، وتأليف هاني سرحان ، إخراج حسين المنياوي، ويعد ذلك العمل الثاني المشارك به مع "شركه سينرجي" حيث قام في رمضان الماضي لعام ٢١٠٨ بالعمل معهم


ويشارك بطوله مسلسل "الفتوه" فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي ، مجدي فكري ، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبي.


ياسر جلال يرد على سبب حصره نفسه بأدوار الأكشن


أكد قائلًا: "دائمًا كنت اهتم بتقديم القضايا العادلة والمؤثرة، مع وجود الاكشن في السياق الدرامي، ففي مسلسل "ظل الرئيس" ناقش قضية اجتماعية وهي غسيل الأموال، أما مسلسل "لمس أكتاف" أشار إلى معاناه الفرد التي يعيشها في المجتمع المصري.


وأبدى سعادته بنجاح الأعمال التي قدمها علي مدار السنوات الماضية وهي "ظل الرئيس" "رحيم" "لمس أكتاف".


اتهامه بتقليد فريد شوقي


ونفي الفنان "جلال" عن تقليده للفنان الراحل فريد شوقي، في فيلم "الفتوة" مؤكدًا: "ليس هناك تشابه بين العملين، ففي الفيلم يدور في سوق الخضار ، أما مسلسلي فيتمحور حول قضيه اندثرت منذ سنوات طويله،وأحب أن أشير الي أن المسلسل يضم مشاهد ساخره تكشف روح الكوميديا في الحاره المصريه القديمه .


ويقوم ياسر جلال في المسلسل بدور الفتوة بعد أداء دور ظابط الشرطه في مسلسل "ظل الرئيس" والمجرم بمسلسل "رحيم"


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