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سمير فرج: "أردوغان" يبتز السعودية.. ويعمل على إسقاط مصر (فيديو)

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
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نعيم يوسف
 
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قال اللواء سمير فرج، الرئيس السابق لجهاز الشئون المعنوية، إن تركيا تقوم بابتزاز المملكة العربية السعودية في كل محفل دولي، بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف "فرج"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن أردوغان كذب بشأن المعلومات التي يدعي وجودها لديه في هذه القضية. 

وتابع الرئيس السابق لجهاز الشئون المعنوية، أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، نفى في تصريحات تليفزيونية أن تكون تركيا قد سلمتهم التسجيلات التي يقولون إنها بحوزتهم، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طييب أردوغان "لديه لعبة سياسية" يلعبها.

وأشار "فرج"، إلى أن أردوغان أيضا يريد هدم الدولة المصرية من خلال دعم حكومة الوفاق في ليبيا بـ40 مدرعة، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، وهدفه في ذلك أن تصبح تركيا هي الدولة القوية الوحيدة في المنطقة، مشددًا على أن أردوغان يعمل على إسقاط مصر وليس نظامها فقط.

وشدد على أن الرئيس االتركي يعمل ضد العرب، لافتا إلى أنه زار إسرائيل عندما كان رئيسا للوزراء، في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون، وتحالف معها.

وأكد "فرج"، على أنه ليس الجميع في تركيا يوافقون على سياساته في المنطقة ودعم الإخوان المسلمين ومعاداة مصر، مشددًا على أن المعارضة التركية تطالب بإصلاح العلاقات مع مصر، وعودة السفير التركي مرة أخرى إلى القاهرة.
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