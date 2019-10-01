"التعليم العالي": "خريج الجامعات التكنولوجية يشتغل في أي حتة خارج مصر"



وأضاف "عبد الغفار"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أنه تم افتتاح أول ثلاثة جامعات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفر تعليم فني جيد.



وشدد وزير التعليم العالي، على أن أهم شيء هو أن الطالب يحصل على فرصة عمل وهو يدرس، وأول ما "بيتخرج بيتخطف من الشركات"، لافتا إلى أن هذه الجامعات أقيمت بشراكات عالمية مثل الشراكة مع "كوريا تك".



ولفت إلى أن خريج الجامعة سيعمل في العديد من المجالات، مشددا على أن نسبة التدرييب العملي فيها تصل إلى 70%، مشددا على أن افتتاح الجامعات الجديدة جزء صغير من مشروع كبير لتطوير التعليم.



وأكد أن خريج هذه الجامعات "مش بس يشتغل في مصر، ولكن يشتغل في أي حتة في العالم"، لافتا إلى أن المعامل الخاصة بالجامعات متقدمة جدا، ويتدرب في مصانع السيارات، ومحطات الطاقة، مشيرا إلى أن هذا نوع من التعليم تحتاجه مصر، وهو التعليم الفني المدرب المطلوب في مصر، والمطلوب أضا خارج مصر.



وأوضح أن الثلاثة جامعات بالمعامل الخاصة بها تزيد تكلفتها عن ثلاثة مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الدولة تستثمر عشرات المليارات في الجامعات الجديدة، بالإضافة إلى الجامعات الدولية الجديدة التي افتتحت في العاصمة الإدارية.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجية الجديدة في مصر، هي مسار محترم للتعليم الفني، وتليق بشعب مصر والطالب المصري ومستقبل مصر.