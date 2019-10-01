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التشكيل المتوقع لريال مدريد وكلوب براج بدوري أبطال أوربا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:35 ص
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التشكيل المتوقع لريال مدريد وكلوب براج بدوري أبطال أوربا
ريال مدريد
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السيد على
 
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ينزل فريق كلوب بروج البلجيكي ضيفًا على نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في مباراة اليوم بدوري أبطال أوروبا، في إطار منافسات الجولة الثانية.

ويسعي الريال صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة القارية الأوربية، لمداواة جراحة عقب التعثر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي والسقوط في الجولة الأولي بثلاثية نظيفة. 

وفيما يلي التشكيل المتوقع الذي يدفع له المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان أمام كلوب بروج:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ناتشو.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: جونيور، بنزيما، هازارد.

بينما ينزل الفريق البلجيكي بتشكيلته المعتادة دون أي حذر أمام العملاق الإسباني، وفيما يلي التشكيل المتوقع :


حراسة المرمى: مينيوليه.

خط الدفاع: ديلي، ميتروفيتش، كلينتون ماتا، ريكا.

خط الوسط: ريتس، فاناكين، فورمير، دياتا.

خط الهجوم: بونافنتور، أوكيريك.

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