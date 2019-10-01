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تعرف على تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ليفركوزن

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
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تعرف على تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ليفركوزن
ريال مدريد
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السيد على
 
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يستضيف مساء اليوم الثلاثاء نادي يوفنتوس الإيطالي فريق باير ليفركوزن الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأتي المواجهة في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، علي ملعب تورينو .

ويأتي التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام باير ليفركوزن كما يلي:

حراسة المرمى: تشيزيني.

خط الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت، دانيلو.

خط الوسط: خضيرة، بيانيتش، ماتويدي.

خط الهجوم: ديبالا، رونالدو، هيجواين.

بينما يواجه باير ليفركوزن يوفنتوس بالتشكيل المتوقع :

حراسة المرمى: هراديكي.

خط الدفاع: فايزر، دراجوفيتش، بيندر، سينجرافين.

خط الوسط: باومغاراتلينغر، أرانجيز، هافرتز، أميري.

خط الهجوم: فولاند، ألاريو.
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