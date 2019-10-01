تعرف على تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ليفركوزن
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
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السيد على
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يستضيف مساء اليوم الثلاثاء نادي يوفنتوس الإيطالي فريق باير ليفركوزن الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتأتي المواجهة في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، علي ملعب تورينو .
ويأتي التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام باير ليفركوزن كما يلي:
حراسة المرمى: تشيزيني.
خط الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت، دانيلو.
خط الوسط: خضيرة، بيانيتش، ماتويدي.
خط الهجوم: ديبالا، رونالدو، هيجواين.
بينما يواجه باير ليفركوزن يوفنتوس بالتشكيل المتوقع :
حراسة المرمى: هراديكي.
خط الدفاع: فايزر، دراجوفيتش، بيندر، سينجرافين.
خط الوسط: باومغاراتلينغر، أرانجيز، هافرتز، أميري.
خط الهجوم: فولاند، ألاريو.
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