"بنتخانق بس بنتصالح بسرعة".. سر "الكابل الفرفوش" أحمد داوود وعلا رشدي!





ووصف مستخدمي مواقع السوشيال ميديا ظهورهم بـ"الكابل الفرفوش رزق" بالرغم من اعترافهم بوجود عدد من المشاكل بينهم أوقات العصبية ولكنهم يحاولا انهاء الخلاف سريعا، ويرصد "الفجر الفني" أبرز إطلالتهم:



وبمجرد وصول داوود وعلا للسجادة الحمراء لأى عرض لفيلم فى المهرجان، يتجه نحوهما المصورون سريها خصوصًا أن الثنائى أكثر من يخطفا الأضواء سواء بملابسهما أو حركاتهما على السجادة الحمراء.



البداية كانت خلال حفل الافتتاح عندما ظهرت علا بفستان أحمر من "التُل والشيفون"، منفوش قليلًا، ذو فتحة هوليوود، كاشفا ساقها كاملة، كما جاء مكشوفًا من جهة الصدر، ودون أكمام، وإلى جانبها داوود ببدلة سوداء كلاسيكية مع "بيبيون" عنق بسيط، وحذاء أسود لامع.



وفي أحد الإطلالات ظهرت علا بفستان أسود كامل مفتوح فتحة v الكاشفة وإلى جوارها زوجها يرتدي بدلة سوداء بالكامل.



كما ارتدت علا فستان آخر أبيض ينتشر علي صدره خيوط ملونة مفتوح من الصدر وبجوارها داوود يرتدي قميص جينز فضي مع قميص أبيض، وبنطلون أسود وحذاء سيفتي فضي كذلك.



وخلال فعاليات المهرجان ظهر داود وزوجته علا بإطلالة متجانسة كذلك بعد أن ارتدت الأخيرة بدلة خضراء بالكامل في حين ارتدى داود قميص أبيض وأعلاه سديري ورابطة عنق .



أبرز تصريحات "داوود" و"علا" في إحدى اللقاءات:



أول مرة أقابل علا رشدي كنا في مركز الإبداع الفني سنة 2006، وكان أول انطباع أخذه عنها إني قولت دي راجل ولا ست".



وقالت الفنانة علا رشدي في الفيديو: "أول انطباع أخذته عن أحمد إن رائحته جميلة"، مشيرة إلى أن الاختلافات بينهما بسبب العصبية.



كانت فكرة مهببة بستين نيلة" حيث بدأ الثنائي بالضحك بعد هذا التعليق ثم اختلف كلا منهما عن من هو صاحب الفكرة .. وعلق أحمد داوود قائلا : ”أنا كنت صغير واضحك عليا”.



وأشار أحمد داود إلى جدعنة زوجته وطيبتها إنها مختلفة وتحملها للمسئولية بشكل كامل وتحمل مسئولية المنزل وتحدث عن رومانسيتها.



كما أشار إلى أن العصبية هي المشكلة بينهما ولكن سرعان ما يتصالحان .



عن أغنية "سقفة":



الأغنية من تأليف وتلحين وغناء الفنان أحمد الروبي، وتم عرض الفيديو الخاص بها في حفل ختام المهرجان.



وتم تصويرها داخل كواليس الدورة الثالثة بمشاركة عدد كبير من الفنانين.



الفنانين المشاركين في الأغنية:



هند صبري وليلى علوي وكندة علوش وإلهام شاهين ونور وصبا مبارك وخالد الصاوي وأروى جودة وتارا عماد وأحمد داش وجميلة عوض وتامر حبيب وهنا وحلا شيحا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي وريهام عبد الغفور وكارمن بصيبص ومي عمر وبشرى وأمينة خليل وريم مصطفى ودرة وشيرين رضا وياسمين غيث والإعلامية ريا ابي راشد ومحمد الشرنوبي ولقاء الخميسي ونجم أغنية 3 دقات المطرب آبو، وظهر فيها أيضا المهندس نجيب ساويرس وشقيقه سميح، ومدير اللجنة المنظمة عمرو منسي.





"قولتلها أنا أول مرة أشوفك حلوة كده بقيت مبسوط وبقول للمصورين صوروها ياجماعة شايفين حلوة إزاي".. هكذا عبر أحمد داوود عن سعادته بزوجته علا رشدي خلال إحدة البرامج التليفزيونية أثناء ظهورها بتحدي البدلة معه.وصنع الثنائي حالة من البهجة أثناء ظهورهم في مهرجان "الجونة السينمائي" آخرهم ظهورهم في أغنية "سقفة" والتي تعتبر أغنية الختام، وأصبح "داوود" مثال للزوج الفرفوش.