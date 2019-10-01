سمير فرج: تركيا تعتبر أكثر راع للإرهاب في المنطقة (فيديو)



وأضاف "فرج"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن تركيا تعادي مصر والسعودية، لأن الأولى بها الأزهر الذي يقود الدول الإسلامية، بالإضافة إلى أن الثانية يحج لها المسلمون في العالم الإسلامي، لافتا إلى أن تركيا تريد أن تكون دولة مهمة في المنطقة وطموحاتها تتصادم مع الوجود المصري في المنطقة.



وشدد الرئيس السابق لجهاز الشئون المعنوية، على أن مسألة الأكراد تعتبر أهم مشكلة في تركيا، لافتا إلى أنهم يعيشون في عدة دول، ويريدون أن يعيشوا في دولة واحدة.



وأكد فرج أن الأتراك، وبالذات أردوغان، هو أكثر من ساعد تنظيم داعش في المنطقة، ونقلوا 1300 داعشي بسياراتهم إلى سوريا، وهذا وفقا لما قاله أحد النواب الأتراك.



ولفت إلى أن تركيا تعتبر أكثر راع للإرهاب في المنطقة، ونتيجة لسياسات "أردوغان"، بدأت تركيا في الهبوط بشكل كبير، وأولها خسارة حزب أردوغان في مدينة إسطنبول، بالإضافة الهبوط الاقتصادي الذي تعاني منه تركيا.



وأشار فرج إلى أن "أكرم أوغلو"، تعرض منذ يومين لمحاولة اغتيال، لأن "أوغلو" إذا ظل في منصبه حتى عام 2022، سوف يفوز بالرئاسة ويطيح بأردوغان.



وأوضح أن الليرة التركية بدأت في الانهيار ووصل معدل التضخم إلى 16%، والأوضاع الاقتصادية هناك صعبة.

قال اللواء سمير فرج، الرئيس السابق لجهاز الشئون المعنوية، إن تركيا يوجد بها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وهي تريد أن تعيش في دور الخلافة الإسلامية.