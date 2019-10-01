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مدرب الطلائع يدرس بيراميدز قبل مواجهة الدوري

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:57 ص
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مدرب الطلائع يدرس بيراميدز قبل مواجهة الدوري
سيرجيو فارياس
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السيد على
 
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يبدأ فريق طلائع الجيش، بقيادة مديره الفنى البرازيلى سيرجيو فارياس، إستعداداته لمواجهة فريق بيراميدز فى السادس من شهر أكتوبر المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من الدورى المصرى الممتاز، حيث يبحث الفريق عن فوزه الأول فى مسابقة الدورى، بعدما خاض الفريق مباراتين، تعادل فى واحدة وخسر مثلها.

ويسعي البرازيلي  إلي الاعتماد على منح الفرصة للمهاجم السنغالى تالا نداى، للظهور فى تشكيلة الفريق الأساسية خلال مواجهة بيراميدز، خاصة بعد الظهور الجيد للاعب خلال مباراة إنبى، والتى استطاع خلالها تسجيل هدف فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وتأتى رغبة فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش فى إشراك "نداى"، خاصة بعدما تعرض عمرو جمال مهاجم الفريق للطرد خلال مباراة إنبى، بالإضافة إلى تراجع مستوى حسام باولو، مهاجم الفريق الآخر، حيث أوضحت التدريبات الأخيرة للفريق اعتماد المدير الفنى على "نداى" بشكل كبير من أجل الدفع به فى المباراة المرتقبة.

وفي سياق متصل، كشف العميد أحمد المهدى، المشرف العام على الكرة بنادى طلائع الجيش، أن المدير الفنى للفريق البرازيلى سيرجيو فارياس طلب مشاهدة العديد من المباريات لفريق بيراميدز من أجل دراسته بشكل مميز، سواء المحلية والأفريقية، للوقوف على مَواطن القوة والضعف للفريق، للاستقرار على التشكيل الأمثل خلال المباراة. ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد نقطة واحدة فقط، ويأمل الفريق فى تحقيق أول انتصاراته بالمسابقة المحلية أمام بيراميدز فى الجولة الثالثة.

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