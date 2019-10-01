سهر الصايغ في حوارها مع "الفجر الفني": تيم الحسن فنان شاطر.. واستعراضات "المتفائل" خطفتني! (صورة

ما سبب انجذابك للموافقة على عرض "المتفائل"؟



المسرح أحد أحلامي الكبرى والوقوف على خشبته يشعرني بالمتعة، وتم ترشيحي للعمل وقمت بالجلوس في البداية مع مخرج العرض إسلام إمام، وفريق عمل المسرحية وعجبني نص "فولتير" للغاية وبعد الكتابة انبهرت وأيضا عندما عرض عليّ "المتفائل" وجدت في النص ما أبحث عنه والنص كان مغريًا جدًا لي.



كيف كانت تحضيراتك للعمل؟



التحضيرات أخذت وقتا كبيرا تقريبا 8 شهور، لأن العرض يحتوي على العديد من الاستعراضات والأغاني، وخاصة أن المسرح يأخذ مجهودا ووقتا أكبر من أي عمل آخر، ولكن يقدم متعة كبيرة للفنان.



ما رأيك في ردود أفعال الحضور على المسرحية؟



سعيدة جدًا بردود الفعل سواء من الجمهور أو من الفنانين الذين يحرصون على مشاهدة العرض بإيجابية بشكل يفوق كل التوقعات.



هل واجهتك أي صعوبة في الغناء والاستعراض في العرض؟



إطلاقا لأني كنت أنتظر هذه الفرصة لتقديم عرض استعراضي، بحب الاستعراض والغناء جدًا وكان نفسي أقدم استعراضًا وتعاونت في المسرحية مع أشهر مصممي الاستعراض في مصر وهو المصمم ضياء شفيق الذي أبهرني باستعراضاته.



ماذا عن كواليس العمل مع سامح حسين؟



سامح علي المستوى الشخصي إنسان محترم وجدع وعلى مستوى العمل أنا مبسوطة بالشغل معه فنان شاطر وواعي ومركز وعارف بيعمل ايه وبيتصرف بسرعة.



هل هناك خطة لعمل ألبوم كامل بعد نجاحك في الغناء؟



ممكن طبعًا ولكن يجب أن اقوم في البداية بالتدريب علي صوتي كثيرًا وأيضا عمل دراسة عن الأمر جيدا وكل الأغاني التي قدمتها كانت في الإطار الدرامي، وقدمت أكثر من أغنية أيضًا في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" ولكن عن الاحتراف لا أخشى منه ولكن لابد أن أكون جاهزة له، ولكنني مركزة الآن في التمثيل.



هل واجهتك صعوبات في دور مسلسل "فكرة بمليون جنيه"؟



كنت قلقانة جدًا من رد فعل الجمهور تجاه الشخصية، خصوصًا أنني لأول مرة أدخل منطقة الكوميديا، وكنت متأكدة أن الدور سوف يترك علامة لدى الجمهور وكنت أدعي أن ينال إعجابه، وأيضًا لأن شعبنا دمه خفيف وليس كل ما يقدم له من كوميديا من الضروري أن ينال إعجابه، وفي كل شخصية أؤديها أواجه صعوبات، وأخوض تحديًا من خلالها.



قدمت من قبل دور كوميدي في "ولاد تسعة" ما الفرق؟



كنت أتمنى تقديم الكوميديا ولكن لم أسعى لها في يوم، وقدمت دورًا كوميديا ولكن في إطار بسيط، في مسلسل "ولاد تسعة" وكان رد فعل الجمهور إيجابيًا عليه، وفي فكرة بمليون جنيه الموضوع مختلف.



ماذا عن العمل مع تيم الحسن في "عائلة الحج نعمان"؟



العمل مع تيم الحسن شيق، وفنان يساعد من معه على العمل، ويحرص دائمًا على التواجد في موعده لكى لا يعدل العمل وانتظر عرض الجزء الثاني من العمل.



هل يهمك البطولة المطلقة؟



لا يفرق معي البطولة المطلقة أو الجماعية، وكل ما يشغلني أن يكون الدور الذي تقدمه مناسب لي، ويظهرني بصورة جديدة، وأن يتماشي مع شخصيتي.







سهر الصايغ فنانة مميزة استطاعت خطف الأنظار منذ طفولتها من خلال مسلسل أم كلثوم مع صابرين منذ عشرين عامًا حيث لعبت دور أم كلثوم في الصغر ولفتت الأنظار وحققت نجاحًا كبيرًا في عدد كبير من أدوارها أبرزهم "ابن حلال"، و"حالة عشق" و"أريد رجلًا" واتجهت مؤخرًا للمسرح من خلال "المتفائل" والذي رفع شعار "كامل العدد" وأظهرت مواهبها الاستعراضية، وكان لـ"الفجر الفني" هذا الحوار معها: