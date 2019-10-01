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"فايلر" يحارب الإجهاد بالتدوير.. ويستعد للإنتاج بالفيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:39 ص
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فايلر يحارب الإجهاد بالتدوير.. ويستعد للإنتاج بالفيديو
فايلر
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السيد على
 
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يعاني المدرب السويري رينيه فايلر من أزمة الإجهاد العضلي التي تواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للأهلى،بسبب ضغط المباريات .

النادي الأهلي يلعب خلال الفترة الماضية، لقاء كل 3 أيام ، مع إختلاف المباريات على المستوى المحلى أو الأفريقي، منذ تولية قادة القلعة الحمراء خلفاً لمارتن لاسارتي.
 ويرغب فايلر بالاستمرار فى استخدام سياسة التدوير لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد وتقليل معدل الإصابات الذى شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة.
 
وفي نفس السياق يواصل الجهاز الفني للاهلي بقيادة فايلر، متابعة ودراسة فريق الإنتاج الحربى بالفيديو والتركيز علي أهم نقاط قوتة وضعفة، استعدادًا لمواجهته غدًا الأربعاء، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز

وتابع فايلر ومعاونيه فيديو لمباراة الإنتاج الحربى فى الأسبوع الأول من الدورى الممتاز أمام نادى مصر والتى انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، لدراسة نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهته على استاد السلام.

رينية فايلر
رينية فايلر
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