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موعد مباراة بايرن ميونيخ وتوتنهام اليوم الثلاثاء 1/10/2019 والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:26 ص
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موعد مباراة بايرن ميونيخ وتوتنهام اليوم الثلاثاء 1/10/2019 والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا
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محمد الصو
 
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يستعد توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ لاستضافة بايرن ميونخ الألماني؛ مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرغب توتنهام؛ في تحقيق الفوز وسط أرضه وجماهيره؛ وتحسين وضعه بالجدول بعد نتيجة مباراته أمام أوليمبياكوس اليوناني؛ المخيبة لآمال جماهيره بالجولة الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراة توتنهم هوتسبير ضد بايرن ميونخ؛ في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة؛ والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة؛ وسيتم نقله بشكل حصري عببر قنوات ومجموعة بي إن سبورتس القطرية bein sports؛ للبطولة الجديدة موسم 2019-2020.

ويسعى هوتسبير؛ لتصحيح مساره ونتائجة خلال الفترة الماضية؛ حيث يحتل المركز الخامس بالدوري الإنجليزي؛ وخروجه من كأس رابطة الاتحاد الإنجليزي بعد الهزيمة من كولشسير بمفاجأة من العيار الثقيل؛ بالإضافة إلى تحقيق نتيجة محيبة بالجولة الأولى بالتعادل أمام أوليمياكوس بهدفين لكل فريق؛ بأولى جولات دور المجموعات.

على جانب آخر يرغب بايرن ميونخ؛ في مواصلة نتائجة المبهرة منذ بداية الموسم الجاري؛ حيث يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني؛ والفوز على النجم الأحمر الصربي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا؛ ويتصدر مجموعته بثلاثة نقاط.

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